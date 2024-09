Muere Fernando Ponce de León, ex integrante de Mägo de Oz: «Su legado musical perdurará siempre»

El mundo de la música está de luto. Fernando Ponce de León, reconocido flautista y ex integrante de la mítica banda Mägo de Oz, ha muerto a los 59 años de edad. Una noticia verdaderamente impactante y trágica que, como era de esperar, ha dejado completamente destrozados y sin palabras a los más fieles seguidores de la banda. Esta información ha sido confirmada y compartida por varios amigos y compañeros del músico. Un claro ejemplo lo encontramos en José Andrëa, el que fuera vocalista de Mägo de Oz antes de poner punto y final a esta etapa en 2011. Posteriormente, el cantante comenzó a formar parte de un nuevo proyecto musical. A pesar del tiempo que ha pasado y de todo lo que han vivido durante estos años, es un hecho que, gracias a formar parte de esa histórica banda, formaron unos lazos inquebrantables.

Es por eso que José Andrëa no ha dudado un solo segundo en utilizar sus redes sociales para despedirse públicamente del que fuera su compañero en Mägo de Oz: «Hoy nos dijo adiós Fernando Ponce de León. Se ha ido una de las mejores personas que me he encontrado en esta vida, una persona noble, culta, graciosa e inteligente pero, sobre todo, empática y gran amigo de sus amigos. Aún no me salen las palabras», comenzó diciendo el reconocido vocalista. Por si fuera poco, aprovechó la ocasión para dejar algo tremendamente claro: «Su legado musical perdurará siempre así como perdurará él en mi memoria allá donde esté». Lejos de que todo quede ahí, José Andrëa no tardo en seguir recordando a su gran amigo tras conocer la triste y dura noticia de su pérdida. Y lo hizo aprovechando la ocasión para hacer una promesa de lo más emotiva, a la par que importante.

«Espero encontrarte tal y como te recuerdo cuando volvamos a encontrarnos, hermano, sacando esas bellas melodías que me enamoraban y me uniré a ti con mi voz. Mientras tanto, descansa en paz mi amado Fernando. Que la tierra te sea leve», terminaba diciendo el ex vocalista de Mägo de Oz.

Como no podía ser de otra manera, muchos son los que se han quedado impactados con esta terrible noticia. Por ese mismo motivo, la publicación que José Andrëa ha realizado en Instagram se ha llenado de comentarios en memoria del fallecido. Tanto de gente conocida como anónima. Entre esos mensajes encontramos el de Leo Jiménez: «No tengo palabras. Me he quedado roto totalmente. Os mando un abrazo gigante y mi más sincero pésame para toda la familia y amigos. Hoy es un día triste, sin duda».

El grupo Lèpoka también ha querido pronunciarse tras conocer la triste noticia: «Muchísimo ánimo a toda la gente cercana, familia y amigos. Fue referente para mucha gente. Un abrazo de todos, Jose». El músico y productor Fernando Montesinos tampoco ha querido quedarse atrás: “Joder, que pena, una buena persona, lo siento mucho Jose”.

También se han despedido de Fernando muchas de las personas que le descubrieron durante su etapa en Mägo de Oz y, desde entonces, siempre han caminado a su lado: «Siempre será de los músicos que más he amado y admirado… Hasta El fin del camino», «Joder que lastima!!! Era un tío cojonudo… Lo siento mucho Jose» o «Lo siento mucho Jose, me acabas de dejar en shock, mucho ánimo a familiares y amigos» son algunos de los comentarios que se pueden leer en esta triste publicación en Instagram. Sin duda, una triste pérdida a nivel personal y profesional. Descanse en paz.