Montoya y Terelu Campos protagonizan un momentazo en ‘Supervivientes 2025’: «¿Os habéis liado?»

El pasado martes 18 de marzo pudimos disfrutar de una nueva gala de Tierra de nadie, presentada por Carlos Sobera. Entre otras tantas cuestiones, los espectadores tuvieron que hacer frente a una votación exprés, en la que debían tomar una decisión realmente complicada. De Anita, Montoya y Manuel, tan solo dos pasarían a convivir con el resto de participantes. Uno lo haría en Playa Calma y el otro en Playa Furia. El restante, en principio, quedaría expulsado de forma definitiva de la edición. Tras hacer una serie de alegatos para convencer a la audiencia, y después de un tiempo prudencial para votar, Carlos Sobera les hizo saber el resultado. El primer habitante de Playa Misterio que se reuniría con los concursantes de Supervivientes 2025 era Montoya. Con posterioridad, descubrimos que el segundo nombre era el de Anita Williams. Como no podía ser de otra manera, Manuel González se quedó destrozado, puesto que participar en este reality era su sueño.

Dadas las circunstancias, Laura Madrueño y el resto del equipo se vieron obligados a abrir la Palapa de forma excepcional, puesto que normalmente se hace únicamente los jueves. Y todo para que los habitantes de Playa Calma y Playa Furia descubriesen, de una vez por todas, la existencia de Playa Misterio. En un momento dado, Montoya entró en la Palapa y los concursantes se quedaron verdaderamente sorprendidos y descolocados. Todo fue a más cuando supieron que, durante estos días, Terelu Campos había convivido con el de Utrera en otra playa. Pero, lejos de que todo quede ahí, los dos tenían un as bajo la manga con la firme intención de dejar sin palabras no solamente al resto de compañeros, sino también a los espectadores de Supervivientes 2025. Todo comenzó cuando el ex participante de La isla de las tentaciones comentó que hacía tiempo que «no había probado a una mujer, pero recientemente he probado una».

La hermana de Carmen Borrego no pudo evitar mirar al joven de una manera un tanto pícara. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntaban. Montoya no tardó en ir mucho más allá: «Que salga quien tenga que ser». En ese preciso instante, Terelu Campos se levantó para darle un fuerte abrazo. «Vino a darme compañía y empezó una cosa», comentó el de Utrera.

¡Su broma había sido redonda! Algo que comprobaron tan solo unos segundos después, cuando Rosario Matew no pudo evitar hacer la siguiente pregunta: «¿Pero os habéis liado?». La madre de Alejandra Rubio no tuvo reparos a la hora de responder, entre risas: «Hemos hecho todo lo que hemos podido».

Montoya y Anita Williams se reúnen con el resto de concursantes de ‘Supervivientes 2025’

Poco después, Anita Williams apareció en Palapa, lo que provocó que las caras de sorpresa entre los concursantes de Supervivientes 2025 fueran más evidentes. Los ex participantes de La isla de las tentaciones dieron el paso de contar toda la verdad. “Hemos estado en la playa, yo llegue el primero y entraron Anita y Manuel, ha habido muchos líos y muchas cosas”, aseguró Montoya.

«Pero, ¿estáis juntos?», alcanzaron a preguntar los robinsones. Fue entonces cuando los dos se sinceraron sobre sus sentimientos y sobre lo que había ocurrido en los últimos días. Poco después, tuvieron que elegir en qué playa convivirían. Montoya, al ser el primer salvado de Playa Misterio, fue el primero en escoger: «Nosotros hemos venido a pasar fatigas y a mí me gustan los retos. Me voy a Playa Furia». Por lo tanto, Anita convivirá con los habitantes de Playa Calma.