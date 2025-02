Toda acción tiene su consecuencia, y en La isla de las tentaciones 8 se lo han querido dejar muy claro a Anita y Montoya. En el episodio de la semana pasada, los espectadores del reality pudieron ver como la pareja rompió por completo las normas y se reencontraba cara a cara. Pues, ver a su novia teniendo relaciones con Manuel desató la ira del andaluz, que acabó yendo a buscarla a la villa de las chicas. Una acción rotundamente prohibida por el formato, pues las parejas participantes no pueden tener ningún tipo de contacto. Por ello, en el programa emitido la pasada noche del 10 de febrero, la audiencia fue testigo del castigo impuesto por la organización.

Los participantes han tenido la oportunidad de acudir a una nueva hoguera donde han podido ver en imágenes cómo está siendo la convivencia de sus parejas en las villas. Pero, en el caso de Montoya y Anita, la hoguera ha sido diferente. Tras lo ocurrido, ninguno de los dos ha podido ver las imágenes de su pareja. Por el contrario, han sido sus compañeros quiénes les han narrado lo que estaba sucediendo. Una sanción rotunda que vivió primeramente Montoya.

Situado al lado de Sandra Barneda, para que no viese nada de lo mostrado en la tablet, el joven se sinceró. «Ya no me pueden hacer más daño, pienso que debo de recoger la dignidad, sacar la fuerza. Yo lo he visto todo», ha comenzado diciendo. De esta manera, sus compañeros han visto imágenes del encuentro sexual entre Manuel y Anita.

«Lo que nos esperábamos todos, una Anita no arrepentida, una Anita que va todo el rato detrás de él, han terminado en la cama y ha pasado lo que ha pasado», le ha contado Joel. Por su parte, el andaluz ha optado por escuchar lo que le decían sus compañeros de manera calmada. Una postura con la que dejó claro que no piensa seguir sufriendo por Anita.

«No pasa nada. Ya está. Ella ha decidido cambiar un Ferrari por un Twingo. Yo sé lo que valgo. A mí estas cosas ya me dan alegría, Sandra. No voy a sufrir más», sentenció. Fue entonces cuando llegó el turno de ver la hoguera de las chicas.

La hoguera de Anita, pareja de Montoya

Sandra Barneda se reunió con las participantes y les contó lo mismo que a los chicos. Anita no podría ver las imágenes de su pareja, Montoya, por haber incumplido las normas. Pero, antes de escuchar lo que le dirían sus compañeras, la joven se sinceró con la presentadora de La isla de las tentaciones.

«Falta una alarma y yo creo que a mi novio se le ha olvidado todo lo que hizo anoche y que es él, bueno creo no, lo sé. Solo le faltaba una cosa… Tener sexo», se ha adelantado. Fue entonces cuando llegó el momento de ver las imágenes de Montoya. Levantándose y poniéndose de espaldas, la joven no pudo evitar mostrar su inquietud.

«Qué asco de persona», dijo tras escuchar las primeras reacciones de sus compañeras. «¿Te puedo dar la mano, Sandra?», le pidió a la comunicadora entre lágrimas. Sus compañeras le han contado lo que estaba sucediendo entre Montoya y Gabriella, una situación que desbordó a Anita.

«Yo lo único que sé es que mi novio es muy vengativo, muy rencoroso, y no me creo que sea una conexión real. Solo veo guarreo», confesó. Las imágenes continuaron y Anita solo pudo escuchar el audio de fondo, pero eso le bastó para estallar.

«Te lo juro que no puedo, me cago en su vida entera. ¡Asqueroso! ¡Ya me he cansado! Me niego a derramar ni una lágrima por alguien que no se lo merece una mierda. ¡Me va a dar algo, Sandra! Lo está haciendo por absoluta venganza. No hay nada más malo, más ruin y más cruel que lo que está haciendo él», dijo entre lágrimas.

Antes de concluir el encuentro, Barneda les ha mostrado un collar rojo y les ha anunciado que tenían el poder del veto. La soltera elegida abandonaría la villa de los chicos durante 24 horas y no tendría contacto con ninguno de ellos.

Un poder muy tentador y por el que todas estuvieron de acuerdo en utilizar con Gabriella. «Creo que es una persona que ahora mismo me está condicionando a mí en la villa y creo que es la persona que más se lo merece. Que Montoya se lo tome como quiera», sentenció Anita.