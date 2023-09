Miley Cyrus se sincera sobre la mala relación con su padre

Miley Cyrus ha vuelto a utilizar la música para expresar sus emociones. El pasado 25 de agosto, la artista estadounidense lanzó una de sus canciones más personales y honestas hasta la fecha. Bajo el título de Used to be young, se trata de un tema mediante el cual, la estadounidense reflexiona sobre su pasado.

A través de la letra de su nuevo single, Miley Cyrus desnuda su alma. Una canción en la que viaja al pasado cuando aún era una joven y estaba intentando encontrarse a si misma, que ha visto la luz justo cuando se cumplen 10 años de su polémica actuación en los premios de la MTV Music Video Awards.

Ahora, la artista se ha vuelto a sincerar, en esta ocasión, sobre la mala relación que mantiene con su padre, el músico Billy Ray Cyrus. A pesar de que durante mucho tiempo fueron uña y carne, ahora su relación está completamente rota.

Sometimes it feels like my life started when Hannah Montana was born. But before Hannah there was Miley. My fantasy was to light up the world with laughter, music & iconic moments that last beyond my lifetime. Decades later I continue to fulfill my purpose because of the love… pic.twitter.com/EZqFKLddHB

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) August 26, 2023