Miley Cyrus se sincera sobre su pasado en ‘Used to be young’, su nuevo single

Miley Cyrus ha vuelto. La artista estadounidense presenta este viernes 25 de agosto una de sus canciones más personales y honestas hasta la fecha. Bajo el título de Used to be young, se trata de un tema mediante el cual, la estadounidense reflexiona sobre su pasado.

A través de la letra de su nuevo single, Miley Cyrus desnuda su alm. Una canción en la que viaja al pasado cuando aún era una joven y estaba intentando encontrarse a si misma, que ha visto la luz justo cuando se cumplen 10 años de su polémica actuación en los premios de la MTV Music Video Awards.

«Ha llegado el momento de lanzar una canción que podría seguir perfeccionando eternamente. Aunque mi trabajo ha terminado, esta canción seguirá escribiéndose sola todos los días. El hecho de que permanezca sin terminar es parte de su belleza. Así es mi vida en este momento… inacabada pero completa», expresa la cantante sobre su nuevo single.

USED TO BE YOUNG. OUT NOW.

This song is about honoring who we’ve been, loving who we are & celebrating who we will become. I feel proud when reflecting on my past and joyful when thinking about the future. I am grateful to my loyal fans who make my dreams a reality daily. I am… pic.twitter.com/pUVRNlB1RD

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) August 25, 2023