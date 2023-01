Miguel Frigenti desvela qué piensa la familia de Fran Antón sobre Kiko Hernández

El pasado martes 3 de enero se emitió, como todas las tardes en Telecinco, un nuevo programa de Sálvame. Entre otras cuestiones, vimos cómo Miguel Frigenti desveló muchos más detalles sobre la relación que une a Kiko Hernández y Fran Antón.

El magazine vespertino ha mostrado unas imágenes de la pareja de amigos paseando por las calles de Melilla. Ambos han pasado unos días juntos incluyendo Fin de Año en esta ciudad del norte de África. Esta fecha tan especial la pasaron en el club marítimo de Melilla, un sitio de lo más exclusivo al que solo se accede si eres miembro o mediante invitación.

Por si fuera poco, el colaborador de Sálvame se trasladó al lugar junto a sus hijas y todos han vivido juntos en una casa propiedad de la familia de Fran Antón. El periodista ha revelado entonces algunas informaciones que le han llegado del entorno de la supuesta pareja.

Kiko Hernández y Fran Antón pasan juntos la nochevieja y las fiestas #yoveosálvame

https://t.co/sXjlIOoUcX — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 3, 2023

“Me comenta un buen amigo mío que, su pareja es militar y Fran es nieto de militares, que la familia de Fran va presumiendo de la relación que puedan tener Fran y Kiko. Allá cada uno que piense lo que quiera, pero que presumen y están contentos”, ha comentado sin tapujos el colaborador. Fran Antón no tiene ninguna relación con el mundo de la televisión y por el contrario es actor, productor y profesor entre otras muchas cosas.

Belén Esteban que tiene más confianza con Kiko Hernández habló directamente al aludido cuando salieron las imágenes. Eso sí, no le preguntó directamente sobre la naturaleza de su relación con Fran Antón. Sin embargo, él le dijo que el actor “era un amigo”.

Las imágenes de Sálvame no demuestran nada en concreto ya que en ellas no se ve ninguna actitud de pareja. Al final, solo ellos saben a ciencia cierta que tipo de relación tienen. No obstante, han asegurado que “el programa tiene más imágenes que irá dando a lo largo de la semana”.