Mau y Ricky estrena ‘Llorar y llorar’ junto a Carin León

Mau y Ricky han vuelto por todo lo alto. Los artistas acaban de presentar su nueva canción, ‘Llorar y llorar’, junto a la estrella mexicana Carin León. Una canción muy esperada por todos sus fans, que tras su lanzamiento ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales.

‘Llorar y Llorar’ es un nuevo adelanto de su próximo proyecto discográfico, un disco que lleva por título ‘Desgenerados’. Un proyecto discográfico en el que los hermanos Montaner mezclan diferentes géneros musicales, con la esencia única que les caracteriza.

Por otro lado, a través de la canción ‘Llorar y Llorar’, donde la artista mexicana Carin León le da un toque único con los mariachis, cantan sobre una relación sentimental que está llegando a su fin y donde parece que ya no hay nada que hacer.

Aunque quiera dejar de quererte no voy a poder, aunque con las dos manos te agarre te voy a perder. Si te despides diciendo un te amo, dímelo en el baño pa que el eco dure más, pa que todas tus amigas y mis panas no me vean llorar. OUT NOW! https://t.co/IVsyMrcU8f #CarinLeon

