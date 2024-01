Marta López sorprende en ‘GH DÚO 2’ con un dardo envenenado a Ana María Aldón sobre Ortega Cano

GH DÚO 2 no ha hecho sino comenzar su andadura por Telecinco y, tras 5 días desde su estreno, ya se puede decir que hay bastante tensión en la casa de Guadalix de la Sierra. De hecho, uno de los enfrentamientos que no han tardado en surgir ha sido protagonizado por dos grandes estrellas de la cadena: Marta López y Ana María Aldón.

La andaluza se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida junto a su nueva pareja, Eladio. Sin embargo, no todo el mundo ha podido olvidar el pasado que la une a José Ortega Cano. Pese a asegurar por activa y por pasiva que «nunca ha buscado tele», hay ciertos compañeros que opinan que se acercó al torero por interés.

Marta López: «Te veo a veces muy mandona, Ana María» 🔁 ¿Hola? Qué exagerada

❤️ Es mandona, si#GHDúoSuperMartes pic.twitter.com/hfFBmZRW35 — Gran Hermano (@ghoficial) January 16, 2024

«Pero te has enamorado de una persona que sabías la repercusión que iba a tener todo esto. No me vengas con rollos», le dijo Marta López. Unas declaraciones con las que la colaboradora televisiva dejaba claro que ella sí pensaba que se acercó al ex marido de Rocío Jurado por algo más que amor.

Como no podía ser de otra manera, Ana María Aldón no ha dudado en defenderse. Pero, las concursantes volvían a demostrar que el cariño que se profesan, la una por la otra, es el mismo. De hecho, López no ha dudado en señalar a Aldón de «mandona» en plena gala de GH DÚO.

Al final, el cruce de reproches no ha ido a mayores y la discusión no trascendió a más. Pero, está claro que no será la primera ni última vez en la que las concursantes se dirán lo que piensan sin miramientos.