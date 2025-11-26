Marta López carga contra Alejandra Rubio: «Me he pillado un rebote…»

Hace tan solo unos días, se hizo público que Alejandra Rubio había decidido visitar la casa que Marta López tenía a la venta, para ver si le encajaba y si se podía llegar a un acuerdo. A pesar de que se dijo que la nieta de María Teresa Campos iba a comprar ese inmueble, lo cierto es que ella misma negó haber tomado esa decisión. Durante su paso por Vamos a ver, la joven confesó que no tenía intención de comprar la casa de Marta López: «No tengo dinero (…) Soy una privilegiada para la edad que tengo pero, aun así, no puedo comprarme una casa». Por si fuera poco, explicó lo que sucedió realmente: «Me pasé a verla porque Marta me contó que la vendía. No llevé a mi padre para que me pagase la casa porque es superestricto con estas cosas, y esa casa no está dentro de mis posibilidades», aclaró.

López, por su parte, se pronunció en El tiempo justo tras estas declaraciones: «La casa le gustaba, sí, pero ahora mismo no es el momento (…) No ha pasado nada raro, simplemente no cuadraba», aseguró. Lejos de que todo quedase ahí, el pasado martes, pudimos descubrir una nueva información al respecto. En la nueva entrega del programa que presenta Joaquín Prat de lunes a viernes en Telecinco, Marta López no ha tenido reparos a la hora de dar a conocer el disgusto que siente. Y todo tras haberse enterado de que, supuestamente, Alejandra Rubio habría valorado la posibilidad de adquirir la casa que perteneció a Mayra Gómez Kemp. Una información que la hija de Terelu Campos ya habría desmentido. «Me he pillado un rebote que no veas», comenzó diciendo la colaboradora en El tiempo justo. «¿Qué tiene esa casa que no tenga la mía?», preguntó, visiblemente indignada.

Lejos de que todo quede ahí, Marta López ha querido hacer hincapié en que la casa que tiene a la venta está muy cerca de la casa de Terelu Campos. Por lo tanto, se trata de un detalle que provoca que la supuesta preferencia de la joven por el inmueble que pertenecía a Mayra Gómez Kemp sea, cuanto menos, inesperada para ella.

«Encima la mía, que está cerca de la casa de su madre y todo…», comenzó explicando la colaboradora a sus compañeros de El tiempo justo. Por si fuera poco, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «La excusa era que no tenía dinero, ya hora sé que ha ido a ver otra casa… Me he enfadado bastante, la verdad», reconoció.

Alejandra Rubio rompe su silencio para evitar especulaciones

La nieta de María Teresa Campos, durante su paso por el programa Vamos a ver en el que habitualmente colabora, ha querido sincerarse sobre la supuesta visita al ático en el que vivió Mayra Gómez Kemp: «No he visitado esa casa. La señora que dice que me ha visto se habrá confundido».

Por si fuera poco, quiso aclarar algo: «No encaja con mis preferencias una casa en el centro de Madrid, me gustaría una en las afueras. No he ido a ver ese piso. Si fuera así lo diría, al igual que he dicho que he ido a ver la casa de Marta López». Además, reconoció que una de las características imprescindibles en su casa ideal es que tiene que tener jardín: «Tengo muchos animales».