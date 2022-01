Marta López Álamo se ha vuelto a manifestar sobre la enfermedad que padeció de joven. La influencer se ha sincerado sobre la anorexia y muestra que se encuentra completamente recuperada.

La modelo nunca ha tenido tapujos para dar detalles de su etapa más complicada. La joven pasó por una anorexia nerviosa con tan solo 13 años y tuvo que luchar contra ella otros cuatro. Este problema se agravó principalmente por los contratiempos que tuvo durante el colegio.

Para Marta López Álamo este no es un tema tabú y ha hablado abiertamente sobre este asunto en su canal de Mtmad y su cuenta de Instagram. La joven no ha podido ocultar el orgullo que siente por el cambio de actitud que ha experimentado con el paso de los años. «Estoy sana», ha afirmado contundente la influencer.

La novia de Kiko Matamoros ha mostrado su antes y después tras superar su enfermedad 👏 https://t.co/MQcUIKJVVQ — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 24, 2022

La modelo se ha abierto en canal sobre este trastorno de la conducta alimenticia (TCA), el cual le ha marcado la vida y al que plantó cara desde muy joven. Su familia ha sido su gran apoyo ya que estuvo a su lado en todo momento, ha reconocido la joven que sin ellos nada hubiera sido lo mismo.

«Un TCA no implica estar delgada. Un TCA es tener una relación no sana con la comida cosa que ahora, a pesar de estar delgada, tengo por mucho que me digan por redes que me engaño, que estoy enferma», comenzaba explicando Marta López Álamo.

«La gente que me conocía en esa época, sobre todo mi familia y obviamente yo misma, sabemos la evolución física y mental que he tenido y estoy muy orgullosa y feliz de que lleve ya 6 años casi con ganas de vivir. Es imprescindible el apoyo y yo lo tuve gracias a mi familia que, aunque hayan pasado ya 6 años no se olvida todo lo que os hice pasar y todo lo que me apoyasteis», ha concluido la influencer emocionada.