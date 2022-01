Mario Casas fue noticia durante el lunes por su aparición en el video promocional de Bad Bunny para su nueva gira internacional. Así, ha compartido las fechas y los lugares en que dará concierto este año 2022 con su gira ‘World’s Hottest Tour’ a través de un vídeo en Instagram, en el cual el actor gallego conquista a la novia del Conejo Malo, Gabriella.

Esta aparición ha hecho que los seguidores españoles del puertorriqueño reaccionaran sin parar, aunque sin embargo no ha anunciado fecha para nuestro país. «Viendo como Bad Bunny anuncia gira, sale Mario Casas y no viene a España…», «Bad bunny y Mario Casas en el mismo video, casi me atraganto», «el crossover que no esperaba» o «estamos llegando a un nivel de simulación demasiada alto y difícil de superar», han sido algunos de los comentarios que se han podido leer en Twitter.

El artista ha reflexionado sobre que «hay que empezar a preocuparnos menos y a disfrutar más porque la vida va rápido, demasiado rápido». «Como se vendieron las entradas para el último tour del mundo. Estaba pensando… ¿Qué tal si ya voy anunciando mi siguiente gira? Así que en lo que yo trabajo en mi nuevo álbum que sale este año, ya ustedes pueden comprar los boletos para la siguiente gira», cuenta al final del vídeo.

Por otro lado, Mario Casas no se ha pronunciado sobre esta pequeña actuación en su video de anuncio de gira. Los fans españoles esperan poder contar con el cantante más adelante, ya que confían que añada fechas nuevas. Bad Bunny se situó el año pasado una vez más como el artista más escuchado de Spotify y esto hace que sus seguidores tengan unas ganas inmensas de ver a uno de sus artistas favoritos subidos al escenario. Quedaremos a la espera de que Benito confirme fechas y nos dé a todos una grata sorpresa.