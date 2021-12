El cantante puertorriqueño Bad Bunny se ha alzado por segundo año consecutivo con el primer puesto del artista más escuchado en la plataforma de música sueca a nivel mundial. La noticia saltó ayer cuando Spotify lanzaba su mítica campaña anual Wrapped. Y es que, a través de una actividad interactiva, los usuarios pueden ver quienes fueron sus artistas más escuchados a lo largo del año, además de los géneros y las canciones.

En el año 2020 ya lo consiguió, pero repite de forma consecutiva y con más de 9.100 millones de reproducciones en la plataforma de streaming. Gracias a haber alcanzado el primer lugar se sitúa como el primer artista latino en lograrlo consecutivamente. En el Top 50 aparecen más artistas latinos, como: J Balvin (7), Rauw Alejandro (12), Myke Towers (18), Ozuna (25), Anuel AA (32), Maluma (33), Jhay Cortez (37), Daddy Yankee (39), Farruko (41), Sech (44) y Karol G (48). La cantante colombiana es la única mujer latina que se encuentra en esta lista. Sin embargo, vuelve a ser la artista femenina latina más escuchada por segundo año consecutivo también.

We’ll remember this day in history all too well. Congratulations @taylorswift13 ❤️ pic.twitter.com/rwm7iwLldx — Spotify (@Spotify) November 13, 2021

Estos son los artistas que comparten género con Bad Bunny, pero ¿quiénes comparten el Top 5 con él? El segundo puesto es para la estadounidense Taylor Swift, quien publicó hace menos de un mes ‘Red (Taylor’s version)’ y con él, el disco más reproducido en la plataforma y la cantante más escuchada en un día en la historia de Spotify. BTS, la banda de k-pop, ocupa el tercer lugar siendo así el cuarto y quinto para Drake y Justin Bieber respectivamente.

No obstante, el de Puerto Rico ha conseguido el mayor logro, pero ninguna de sus canciones ocupa el TOP 5 de canciones más reproducidas. Siendo estas: (1) ‘Drivers license’ de Olivia Rodrigo, con la que consiguió romper el récord de canción más escuchada en un día, (2) ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’ de Lil Nas X, (3) ‘Stay’ de The Kid LAROI con Justin Bieber, (4) ‘good 4 u’ de Olivia Rodrigo y (5) ‘Levitating’ de Dua Lipa junto a DaBaby.

Benito, como también se conoce al famoso artista, ha vuelto a romper récords otro año más donde ya consiguió tener 100 vídeos con 100 millones de visualizaciones en YouTube. Sin duda alguna, es el rey de las plataformas de streaming de música.