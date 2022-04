Tras haberse convertido en una de las reinas de las redes sociales, María Pombo ha dado el salto a la televisión. Después de haber participado en la segunda edición de ‘Mask Singer’, la madrileña ha regresado a la pequeña pantalla de la mano de ‘El Desafío’.

La influencer forma parte del casting de concursantes de la segunda edición del concurso más extremo de Antena 3. En las tres entregas ya emitidas del programa, grabado el año pasado, se puede ver como la joven trabajaba muy duro cada semana para conseguir superar las complicadas pruebas del formato.

A excepción de la apnea, María Pombo ha conseguido una buena puntuación en cada una de las pruebas. Y en la prueba de este viernes, pretende conseguir la máxima puntuación del jurado, tal y como se puede ver en uno de los avances del programa.

Esta semana, María Pombo tiene muchas ganas de conseguir la máxima puntuación del jurado. ¿Conseguirá superar este reto? #ElDesafío pic.twitter.com/1OTysYKb6R — El Desafío (@eldesafioA3) March 30, 2022

Este lunes, la influencer sometió a sus seguidores de Instagram a un preguntas y respuestas y uno de ellos le preguntó por lo mejor y lo peor que se ha llevado del concurso de Antena 3. Una pregunta a la que contestó con la máxima sinceridad.

En cuanto a lo mejor, la madrileña lo tiene claro: “Hacer cosas que jamás hubiera pensado que sería capaz y que hubiera jurado que me moriría sin hacer. La gente tan increíble que he conocido (desde entrenadores, invitados, compañeros, equipo detrás de las cámaras…). La oportunidad tan increíble que me dieron de poder participar en un programa como este y lo bien que me viene profesionalmente. La experiencia en general”.

Por otra parte, también tiene claro que fue lo peor de la experiencia: “Recuerdo muy cansado compaginar entrenamientos semanales, grabaciones, trabajo de Instagram, sacar tiempo para contaros cosas y no desaparecer por stories (pero a su vez no desvelaros nada). Compaginarlo con ser madre primeriza y la impotencia de ver que la mayoría de las veces por mucho que te esforzaras en las pruebas durante la semana no se viera reflejado en la puntuación final”, explica la influencer.