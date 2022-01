María Isabel se sincera en Instagram mostrándose tal y como es. La cantante ha posado sin maquillaje, filtros ni retoques asegurando que así también se siente bonita. La autoestima y la necesidad de quererse son los mensajes centrales que ha comunicado la artista.

La andaluza ha realizado un alegato a favor de mostrarnos tal como somos a través de su cuenta de Instagram, en una época en la que los filtros y los retoques los encontramos en cualquier fotografía. La joven de 26 años subió una imagen a su cuenta sin maquillar y vistiendo un chándal, para mostrarse tal y como es, amándose a sí misma y sin miedo a las críticas.

«Normalmente, por miedo a que nos juzguen, mostramos nuestra mejor cara. Con maquillaje, con pestañas postizas, nuestros mejores outfits o la parte más atractiva de nuestras vidas, la que a todxs nos gusta ver», escribió la cantante en el texto que acompañaba a la fotografía.

«Está bien mostrarlo, me encanta el maquillaje, ¡me encanta arreglarme y me encanta verme muy bonita! Pero así también me veo bonita… Sin edición, sin filtros, sin retoques, sin maquillaje, ¡en chándal y me apetece mostrarlo!», explicaba María Isabel respecto a todo lo relacionado con el “postureo”.

«Hoy es uno de esos días en los que me apetece ser más yo que nunca. Eso no significa que lo otro no forme parte de mí, pero esto también y quiero me conozcáis así», escribía la artista hacia sus fans más incondicionales.

«Me quiero mucho, amo quien soy y la mujer en la que me he convertido, tanto interior como exteriormente. Estoy realmente orgullosa de mi misma y deberíamos de repetirnos más a menudo lo orgullosxs que estamos de lo que hemos logrado, sin esperar aprobación externa de nadie», reflexionaba María Isabel, que este mismo año anunció que se retiraba de la música para dedicarse a otros proyectos.