Måneskin da la sorpresa con ‘Honey! (Are u coming?)’, su nuevo single

Måneskin ha vuelto. Convertidos en estrellas de la música a nivel internacional, el grupo italiano del momento ha sorprendido o el lanzamiento de su nuevo single. Bajo el título de HONEY! (Are u coming?), los artistas regresan al panorama musical por todo lo alto.

Tras la publicación el pasado 20 de enero su esperado nuevo disco, bajo el título de Rush!, convertido en un éxito en todas las plataformas digitales a nivel mundial, los italianos aún se guardaban un as bajo la manga, y el final del verano ha sido el momento perfecto para sacar a la luz su nueva música.

HONEY! (Are u coming?), es una canción al más puro estilo Måneskin, que llega como aperitivo de los lanzamientos musicales que irán viendo la luz en los próximos meses. Después de un tiempo centrados en su nueva música, los artistas ya están listos para volver a irrumpir con fuerza en la escena musical internacional.

Our new single HONEY! (Are u coming?) is out now everywhere!! 💘 https://t.co/1GHkBInf0S pic.twitter.com/ezMLtKr3KD

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) August 31, 2023