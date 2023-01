Måneskin presenta ‘Rush!’, su esperado nuevo álbum de estudio

Måneskin ha vuelto. Convertidos en estrellas de la música a nivel internacional, el grupo italiano del momento ha publicado este viernes 20 de enero su esperado nuevo disco, bajo el título de Rush!, que ya es un éxito en todas las plataformas digitales.

La espera se ha terminado. Con el lanzamiento de Rush!, ha visto la luz uno de los álbumes más esperados de este 2023. Un disco compuesto por un total de 17 canciones, entre las que se encuentran grandes éxitos del grupo como Supermodel, Mammamia, La Fine y The Loneliest, así como muchas sorpresas musicales.

El repertorio del nuevo disco de Måneskin destaca por ser el primer trabajo de la banda en inglés. Un disco inspirado en la discografía de Radiohead, repleto de letras canallas, sonidos donde mezclan el rock moderno con los grandes clásicos y esa estética glam que caracteriza al grupo.

Great interview with @zanelowe about our new album RUSH! and more. Thank youuu @AppleMusic! 💘 https://t.co/LuIpaLjA3J

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) January 19, 2023