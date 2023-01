Måneskin y Tom Morello no decepcionan con ‘GOSSIP’, su colaboración

Måneskin está de vuelta con un nuevo single. El exitoso grupo italiano acaba de publicar su esperada colaboración junto a Tom Morello, guitarrista de la reconocida banda Rage Against The Machine. Bajo el título de Gossip, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Después de haber trabajado junto a Iggy Pop, los ganadores de Eurovisión 2021 vuelven a trabajar con otra leyenda del rock, en este caso Tom Morello, con quien los integrantes de la banda italiana ya habían mostrado su interés en colaborar hace tiempo.

Gossip es una canción que formará parte del nuevo disco de los italianos, bajo el título de RUSH!, que verá la luz el próximo viernes 20 de enero. Un disco que se posiciona como uno de los grandes lanzamientos musicales de esta primera mitad de año. Y en el que el grupo lleva mucho tiempo trabajando.

El lanzamiento de su colaboración junto a Tom Morello, ha llegado acompañada de un videoclip en el que una vez más, los integrantes del grupo han vuelto a cuidar todos los detalles. Y como era de esperar, tras su lanzamiento ha tenido una gran acogida en YouTube, donde no ha tardado en alcanzar las principales tendencias de la plataforma.

En cuanto al repertorio de su esperadísimo nuevo disco, Måneskin aún no ha desvelado la lista de todas las canciones que estarán incluidas dentro del mismo. No obstante, los fans del grupo italiano esperan encontrarse dentro con grandes éxitos como The Loneliest y Supermodel.

Por otro lado, los integrantes del grupo sí que desvelaron que, para el concepto en torno al que gira su nuevo disco, se han inspirado en la discografía de Radiohead. No obstante, no han querido desvelar muchos más detalles al respecto.