Måneskin no decepciona con ‘La Fine’ como adelanto de su esperado álbum

Måneskin ha vuelto a sorprender a sus fans. Rush, el cuarto álbum de estudio del grupo se acerca, y como regalo, la banda italiana ha querido lanzar un último adelanto antes del lanzamiento del disco, una canción bajo el título de La Fine.

Tras haberse convertido en los ganadores de Eurovisión 2021, el éxito del grupo no ha dejado de crecer, y a punto de lanzar su nuevo álbum, del que ya se conocen los nombres de todas las canciones que formarán parte del mismo, han lanzado un último adelanto.

Cabe destacar que su nuevo disco, ha sido producido por Fabrizio Ferraguzzo y Max Martin, y que se grabó en distintas ciudades como Los Ángeles, Tokio e Italia. De esta forma, el grupo italiano ya había publicado adelantos como Mammamia, Supermodel y The Loneliest, en los últimos meses.

Have you heard it yet? ★ Our new album RUSH! is cooooming and you can now pre-save / pre-order it!! We seriously can’t wait for you to listen to it, January 20th is getting closer and closer ❤️ And you know what’s even closer? GOSSIP feat. @tmorello out on Jan 13th. Yeeeeeep 👼 pic.twitter.com/4SkFe77xfm

