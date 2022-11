Måneskin pone fecha de estreno a ‘Rush’, su nuevo disco

El nuevo disco de Måneskin ya tiene fecha de lanzamiento. El grupo italiano del momento ha utilizado sus redes sociales para poner fecha a RUSH, su esperado cuarto álbum de estudio. Un disco que finalmente verá la luz a principios del año que viene.

Será el próximo 20 de enero de 2023, cuando el nuevo disco de la banda italiana vea la luz, y cuando se desvelen qué canciones formarán parte de este disco, debido a que de momento los integrantes no han desvelado el tracklist del álbum.

De momento, lo que si han desvelado es la portada del álbum. Se trata de una portada al más puro estilo del grupo, en la que aparece una chica con minifalda saltando con las piernas abiertas sobre los integrantes del grupo, que la miran mientras están tumbados en el suelo.

RUSH! Our new album out January 20th, 2023 🔥 https://t.co/8B9LlseeEO — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) October 31, 2022

Por el momento, no se conocen muchos detalles del disco. Ni siquiera ha salido a la luz la lista de canciones del mismo, no obstante, lo más seguro es que dentro del repertorio de RUSH, se encuentren algunos de los últimos éxitos del grupo, como Supermodel o The Loneliest, su último lanzamiento.

Por otro lado, en una entrevista que los integrantes del grupo dieron en septiembre, confirmaron que el disco vería la luz pronto. Y el grupo ha cumplido su promesa, pues aunque la espera ha sido larga, será al comienzo del 2023 cuando RUSH vea la luz.

En cuanto a RUSH, será el sucesor de Teatro d’ira – Vol. 1, el disco publicado en el mes de marzo de 2021, un disco que tuvo un gran éxito. Y en cuanto a su nuevo álbum, los fans de Måneskin, esperan que publiquen el tracklist del álbum al completo pronto, y con ello, descubrir que sorpresas musicales estarán incluidas dentro de su nuevo disco.