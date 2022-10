Måneskin no decepciona con ‘The Loneliest’, su nuevo y esperado single

Måneskin ha vuelto con un nuevo single. Convertidos en estrellas de la música a nivel internacional, el grupo italiano ha publicado este viernes 7 de octubre su nuevo single, una canción titulada The Loneliest, que ya es un éxito en todas las plataformas digitales.

En esta ocasión, Måneskin se ha decantado por una balada. Un género que no abunda en su catalogo musical ya que si algo les caracteriza es su gran energía en los escenarios y sus canciones más potentes como SUPERMODEL, ZITTI E BUONI, I Wanna Be Your Slave o el ya famoso cover de Beggin.

The Loneliest es una canción muy personal, escrita por el vocalista de la banda, Damiano David, con la que los fans del grupo se verán muy identificados en algún momento de su vida. Un tema que el grupo tenía guardado y que finalmente ha visto la luz.

Una canción que ha llegado acompañada de un videoclip al más puro estilo del grupo. Un videoclip oscuro, casi cinematográfico y con un trasfondo tétrico, donde los integrantes de la banda italiana demuestran una vez más su talento ante la cámara.

El vocalista del grupo, tras la publicación del single, se ha sincerado sobre este nuevo tema: «Esta canción significa mucho para mí, es una canción personal, pero espero que todos puedan identificarse con ella de algún modo. Tuvimos un pequeño concierto sorpresa en Londres y tocamos The Loneliest en directo por primera vez, ¡y vuestra reacción significó mucho para nosotros!», escribió en sus redes sociales.

Y añadió: «Estamos teniendo un año vertiginoso recorriendo el mundo, reuniéndonos con fans en conciertos y festivales en todo el mundo, desde Japón hasta Estados Unidos, Europa y más allá, ¡y estamos ansiosos por continuar de gira y lanzar más música en 2023!», agradeciendo a sus fans el apoyo que reciben a diario y la reciprocidad con la que reciben siempre su música.