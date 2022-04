Måneskin sigue haciendo historia. Convertidos en estrellas de la música a nivel internacional, los ganadores de ‘Eurovisión 2021’ debutaron en ‘Coachella’ este fin de semana. Y como no podía ser de otra forma, revolucionaron el famoso festival.

Se trataba de su primer concierto en el festival estadounidense, en el que también actuarán el próximo fin de semana. Su presencia en ‘Coachella’ era muy esperada, tras haberse convertido en uno de los grupos del momento en Estados Unidos, y aunque sus fans esperaban que interpretasen temas como ‘Zitti E Buoni’, su versión de ‘Beggin’ o ‘MAMMAMIA’, los italianos tenían un as en la manga.

De esta forma, sorprendieron al público que acudió a verles al escenario de Coachella, con una versión rockera de ‘Womanizer’, la canción de Britney Spears. Una versión que como era de esperar, no dejó indiferente.

“Amamos a Britney Spears’, exclamó el vocalista de Måneskin antes de comenzar a entonar las primeras notas de la canción. De esta forma, volvieron a demostrar que su talento no tiene límites y que son capaces de llevarse cualquier canción a su terreno.

Por otro lado, su actuación en ‘Coachella’ forma parte del recorrido por diferentes festivales de todo el mundo que el grupo está haciendo, antes de embarcarse en su primera gira mundial, bajo el nombre de ‘Loud Kids Get Louder Tour’.

Una gira con la que regresarán de nuevo a Estados Unidos, así como también se recorrerán algunos de los escenarios más importantes de Europa. Como no podía ser de otra forma, harán una parada en España, concretamente en la ciudad de Barcelona el 11 de abril de 2023.

Pretty wild night together @coachella ❤️🩹💖 still thinking about it 👅 pic.twitter.com/NhSZS9gFbv

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) April 18, 2022