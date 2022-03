Måneskin es imparable. La banda italiana acaba de anunciar su esperada gira mundial. Una gira con la que actuarán en España el 11 de abril de 2023 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, siendo una de las 48 fechas que tienen programadas de conciertos entre Estados Unidos y Europa.

Será el próximo 31 de octubre cuando el grupo de comienzo a su gira mundial en Seattle (EEUU). Además, la banda actuará en otras 16 ciudades de EE.UU, entre las que están incluidas incluidas Nueva York, San Francisco, Las Vegas y Washington, antes de comenzar su gira europea, que comenzará en 2023.

No cabe duda de que estamos ante uno de los grupos del momento. De esta forma, Måneskin ha ampliado su gira europea con nuevos recintos de mayor capacidad, como el O2 Arena de Londres, el Accor Arena de París y el Mercedes Benz Arena de Berlín. Además, han incluido fechas en: España, Dinamarca, Austria, Letonia, Estonia e Italia.

Loud Kids Tour got so much louder, truly worldwide! Our very first headline tour in North America + rescheduled European Indoor with new tickets and venues ☆

We know you’ve been waiting for this announcement, thanks for your patience ❤️ https://t.co/YZpwFrHt2B pic.twitter.com/rbU137djT9

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) March 21, 2022