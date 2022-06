El pasado fin de semana, Makoke se convirtió en protagonista de ‘Viva la vida’. Y todo porque tan solo unos días antes, la colaboradora aseguró que Marta López Álamo, actual pareja de Kiko Matamoros, está “obsesionada” con ella. Tanto es así que la modelo le había escrito por redes sociales en diversas ocasiones.

Horas más tarde, Alejandra Rubio negó esa información. Es más, la hija de Terelu Campos recordó que es bastante sencillo falsear ese tipo de mensajes. El pasado domingo, Makoke fue contundente: “Yo sabía que lo iba a negar. ¿Qué me lo han colado? Puede ser, pero me lo han colado a mí, a mi representante… No sé, no tengo ni idea”.

Aun así, sí que insiste en que Marta López Álamo está obsesionada con ella. Entre otras cuestiones, la exmujer de Kiko Matamoros ha confesado haber escuchado una serie de audios donde la modelo pedía el mismo vestido que ella, y pedía comer en los mismos restaurantes que ella frecuenta.

Alguien escribe mensajes haciéndose pasar por Marta López Álamo #VivaLaVida513 https://t.co/PMsLm1kY4g — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) May 29, 2022

Al escuchar a su compañera, Alejandra Rubio quiso mostrarse más contundente aún: “Ya te digo yo que Marta no va a pedir tu vestido. Y si ha escrito a algún restaurante puede ser casualidad. Vamos todos a los mismos restaurantes. Es una tontería enorme, los mensajes son falsos”, volvió a insistir.

Sergio Pérez, uno de los nuevos fichajes de ‘Viva la vida’, quiso arrojar un poco de luz a este asunto: “Es verdad que hay una persona obsesionada con Marta que se hace pasar por ella y manda mensajes en su nombre”. Además, añadió: “Yo el otro día tuve 9 mensajes en los que, supuestamente, hablaba mal de Makoke. Creo que está en manos de la justicia”. ¿Lograrán esclarecer los hechos?