Macano no decepciona con esta espectacular colaboración en la que ha reunido a Ana Mena y Bejo. Este trío quiere reivindicar la importancia de los besos en ‘La guerra de los besos’ con una increíble fusión de estilos.

A principios de la semana pasada, el catalán anunció esta nueva canción en la que fusiona la cumbia-galáctica y dicha promesa se ha cumplido. Después de ‘Quiéreme bien’ junto a Leiva, el artista nos sorprende con un nuevo registro en su música, un género actual con sonido muy moderno.

» No dejes para mañana los besos que puedas dar hoy “.

Se viene una nueva canción en forma cumbia-galáctica con mis hermanit<>s @anamenaoficial y @borjabuche

» La Guerra de los Besos ".

A través de Instagram, Macaco quiso compartir qué significa este nuevo proyecto para él y nos adelanta información de su próximo álbum de estudio. «Hay personas que creen que el amor romántico no es compatible con el amor consciente, yo no, hay gente que cree que la melancolía no es compatible con la risa, los subidones, los brillos, yo no, y así suma y sigue», explica el cantautor.

«Yo soy y seré montones de colores, pese a quien pese. Hago y haré canciones sobre todo lo que pase a través de mí, sin complejos ni corazas. Canto y cantaré al amor, pero también por los derechos sociales tuyos y míos, los de mi madre y tu hermano. Colaboro y colaboraré con artistas de mil estilos y registros», ha reivindicado el catalán sobre las múltiples colaboraciones y registros por los que ha pasado.

«Se viene un nuevo disco sobre las relaciones en el amor, lleno de contrastes, vaivenes, matices…, como la vida misma ‘Vuélame el Corazón’. Gracias MONKEYFAMILY», agradece el artista a sus fans más incondicionales. Actualmente, el músico está inmerso de pleno en su gira ‘Removiendo canciones: Emociones tour 2022’, con la que recorrerá gran parte de nuestro país.

Mientras tanto, podemos disfrutar de ‘La guerra de besos’, un tema que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Esta colaboración junto a Ana Mena y Bejo promete ser una de los éxitos del catalán, sin duda gracias al increíble talento de este trio de artistas.