Macaco ha vuelto por todo lo alto. El músico continúa trabajando en su nuevo álbum de estudio, ‘Vuélame el corazón’, que verá la luz el próximo otoño y cuya primera canción ha presentado este mismo jueves: ‘Quiéreme Bien’. Una canción en la que además, ha trabajado junto a Leiva.

Cabe recordar que en su próximo disco, Macaco se rodeará en su próximo álbum de colaboraciones con amigos de la industria musical. Y la primera de ellas ha sido ni más ni menos que junto a Leiva, una colaboración que no ha tardado en convertirse en un éxito.

La canción ha llegado acompañada de un videoclip, que ha sido dirigido por el propio Dani Macaco junto a Xènia Besora. En él, se pretende concienciar sobre el paso del tiempo, la toma de decisiones, la importanciaq de reescribir nuestra historia, tacharla o reinventarla.

Las formas de cantarle al amor también cambian

Aquí, para ti y para mi » Quiéreme bien " con mi querido y admirado amigo @leiva_oficial

«Quizás la letra más sencilla que nunca escribí, quizás para muchos un montón de obviedades, quizás, quizás, quizás… Pero quizás también, un pequeño reflejo de lo que muchs pensamos / sentimos sobre las relaciones, eso que cuesta tanto aplicarse en un mundo dónde el amor se enfoca desde la propiedad, dónde al amor propio muchos lo llaman soledad, » si no aguantas te quedarás sola/ solo “, » es el amor de tu vida “…. y mil frases que forman parte de nuestro imaginario, nuestras enseñanzas, » corazón partido “, » medias naranjas “, » me clavaste un puñal en el corazón “, » no puedo vivir sin ti «, explica el artista sobre esta canción.

Y añade: «Si, quizás la única relación sana es la que se escribe entre 2 personas, una fórmula única e intransferible, sin comparativas con nadie. Porque nadie nos enseñó a gestionar las emociones, las relaciones, aquí nadie sabe nada, aquí todo es debate, aquí tods somos aprendices, brillos y sombras de uns con otrs, si, con mil y un matices…».

«No voy a hablar de ti, voy a hablar de mí, que me tengo más a mano, y me conozco mejor, pero si te ves reflejado, si prefieres las preguntas y respuestas moldeables a las verdades absolutas, sino quieres algo grande…, si me quieres acompañar, pasear un rato a mi lado, ¡pues qué bien! Aquí, para ti y para mí » Quiéreme bien», concluye el artista.