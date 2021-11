El cantante de pop latino Luis Fonsi volvió a sorprender a sus seguidores con un nuevo tema con videoclip el pasado viernes 5 de noviembre, ‘Nuestra balada’. El estilo de la canción no tiene nada que ver con los sonidos de reggaetón a los que acostumbraba, sino que es una canción lenta, con una letra muy profunda y sentimental.

La canción ha sido compuesta por dos de los productores más conocidos en el pop actual: Andrés Torres y Mauricio Rengifo, de Cali y El Dandee. Para el videoclip ha contado con el venezolano Nuno Gomes, quien ha plasmado muy bien la idea que quería transmitir la canción de perdón y reconciliación. “Mi alma me pedía hacer algo muy honesto, puro y sobre todo romántico y siento que este es el momento perfecto. Mi público me lo pidió. Gracias a ellos estoy aquí y me hace muy feliz poder compartirles esta balada para que la cantemos juntos a todo pulmón en los conciertos en vivo”, declaró el puertorriqueño durante una rueda de prensa.

«Es una canción muy especial para mí y espero que lo sea para todos ustedes también» fueron también las palabras que les quiso transmitir a su público durante el video en directo que hizo a través de la red social TikTok la noche del jueves antes de que se lanzase.

La canción formará parte del repertorio que ya tiene Luis Fonsi en marcha para su próxima gira, ‘Noche perfecta tour’. Subirá al escenario por primera vez el 12 y 13 de febrero en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, su ciudad natal. Sin embargo, antes de empezar dicha gira, tiene pendiente dos conciertos en el Movistar Arena de Chile el 18 y 19 de noviembre, los cuales tienen las entradas agotadas.

Asimismo, seguirá con su faceta de coach en ‘La Voz España’ y ‘La Voz Kids’, también en España. Por último, desde el viernes, también está a la venta, pero en edición limitada, su nueva línea de ropa en colaboración con el fabricante de los coches de juguete ‘Hot Wheels’. Por el momento, aquí en España, todavía tendremos que esperar si su gira pasa por España y si es así, cuándo será.