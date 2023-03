Louis Tomlinson comparte en su documental ‘All of these voices’ el momento más duro de su carrera

All of those voices ya está disponible en salas de cine de todo el mundo. El documental del artista británico Louis Tomlinson, se estrenó el pasado 22 de marzo. Un proyecto muy personal e íntimo, donde el ex integrante de One Direction muestra su realidad de los últimos años.

«¡No puedo creer que hoy sea el día en que finalmente se estrene la película! ¡Después de años de filmación, estoy muy, muy orgulloso de ello! Gracias Charlie por ayudarme a contar mi historia, ¡lo rompiste! Gracias a los fans por hacerlo todo posible. Déjame saber lo que piensas», escribió el artista a través de sus redes sociales el día del estreno.

Después de dos años de grabación del documental, el proyecto más personal de Louis Tomlinson finalmente ha visto la luz. Un proyecto con el que sus fans podrán conocer una parte de él nunca mostrada públicamente, donde el artista se mostrará vulnerable y sobre todo real.

A través del documental, el artista habla sin filtros sobre el momento más complicado de su carrera, pues All of those voices comienza con el final de One Direction, la agrupación musical que conquistó el mundo y que en el año 2015 anunció su separación.

El artista comparte una importante reflexión sobre lo que pensó en aquel momento: «Qué voy a hacer yo después de esto». Con disolución de One Direction, Louis tuvo que volver a encontrarse, sintiendo que debía empezar de cero en una industria que nunca se había planteado como solista.

Sus inicios en la música como solista no fueron fáciles. En primer lugar por su inseguridad y falta de autoestima, pues no confiaba en que pudiera tener una carrera musical fuera de la boyband. «Sí veía a Harry, a Liam o a Zayn como solistas», señala el artista en el documental.

En segundo lugar, porque poco después de la disolución de One Direction, su vida fue golpeada por la tragedia, con el fallecimiento del gran pilar de su vida, su madre, Johannah Deakin. En 2019, el artista sufrió un nuevo golpe, con el fallecimiento de su hermana Félicité con tan solo 18 años.

Johannah falleció el 7 de diciembre de 2016 y, tan solo tres días después, Louis Tomlinson se subió por primera vez a un escenario como solista, para presentar el primer single de su nueva etapa. Lo hizo en el escenario de X Factor, el programa donde comenzó todo en el año 2010.

«Ese día me levanté más por ella que por mí», recuerda sobre aquel día, explicando que su madre no habría dejado que su fallecimiento hubiera podido con su sueño de seguir trabajando en la música. «Aquel fue el día más difícil de mi carrera», explica el artista.