Lola Índigo es retada por una streamer a pelear en la velada de Ibai, tras perrear a su novio

Lola Indigo se convirtió en una de las protagonistas de la segunda edición de los Premios ESLAND, que tuvieron lugar el pasado domingo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. La artista granadina fue una de las artistas invitadas a la gala organizada por TheGrefg, protagonizando uno de los momentos más virales de la noche.

La artista interpretó dos de sus últimos éxitos, Corazones Rotos y Discoteka. Y con esta última canción, protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche, al bajar del escenario para perrear a algunos de los asistentes que se encontraban en primera fila.

Lola Índigo perreó a algunos de los streamers más conocidos que se encontraban en la primera fila, entre ellos: Karchez, Ibai Llanos, Carola y Masi. «No conocia el estado civil de los perreados», escribió la artista en sus redes tras

Lo de este directo qué ha sido. pic.twitter.com/Jax16sPLY4 — Ibai (@IbaiLlanos) January 30, 2023

La reacción más viral al perreo de Lola Índigo fue la de Abby, la novia de Karchez, que definió Discoteka como un «temazo», sin embargo un minuto después comentó con mucho humor: «Lola, tu puta madre». Además, a través de su último directo en Twitch retó a la artista a pelear en la próxima edición de la velada de Ibai.

Ibai comentó este lunes la gala de los Premios ESLAND a través de su último directo de Twitch. El vasco se encontraba junto a Karchez y otros de sus compañeros cuando hablaron sobre la supuesta pelea en la velada que protagonizarán en teoría Lola Indigo y Abby.

«No tengo ningún problema contigo, pero tenemos que solucionar», fueron las palabras de Abby en su último directo, no obstante la artista granadina señaló que era muy pacífica y que no sabía pelear, por lo que todo apunta a que no aceptará el reto de la velada.