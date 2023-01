Lola Índigo se sincera con sus seguidores y les hace saber uno de sus mayores secretos

La cantante malagueña Lola Índigo se ha caracterizado desde sus inicios en Operación triunfo por ser una persona muy natural, sincera y sobre todo muy trabajadora. Gracias a ello y sobre todo a su esfuerzo ha conseguido coronarse como una de las mejores artistas españolas del panorama musical en los últimos años.

Ella siempre ha luchado por lo conseguir sus sueños y así nos lo ha demostrado, esta vez la cantante nos ha querido mandar un mensaje muy claro a través de una publicación de Instagram de la marca JBL, sobre cómo ha sido su vida hasta conseguirlo, además de explicar cuales son los valores que debe tener un artista: “Es cuestión de ser yo misma en todo momento, decir lo que siempre pienso y al final seguir siendo la misma persona que era antes de que me pasara toda esta locura”, comenzaba diciendo muy feliz.

“Hay que tener una mentalidad de freelance, y decidir sobre el arte, la ropa e incluso el inicio de los shows, el proceso creativo empieza cuando me estoy visualizando la coreografía de una canción”, explicaba Lola índigo sobre como ha conseguido ganarse hueco en la industria gracias a ser ella misma la escritora de sus canciones, la coreógrafa de sus bailes y la que aporta las mayores ideas sobre la escenografía y todo lo visual, siempre dando las gracias al equipo que la acompaña a todas partes.

“Si no fuera por ellos, la verdad es que no llevaría tanto tiempo haciendo esto, las canciones cuentan nuestra historia y nos acompañan en nuestra vida”, termina diciendo muy emocionada y agradecida. La cantante no para de trabajar en una nueva era musical, que según sus palabras promete romper con todo lo anterior al ser algo que sus fans no se esperan para nada. Por el momento le espera una gran gira por delante de la mano de su nuevo disco El Dragón que se será estrenado próximamente.