Lola Índigo anuncia la primera fecha de su gira por Latinoamérica

El 2023 es el año de Lola Índigo. En tan solo unos meses, la artista andaluza publicará su nuevo álbum de estudio, bajo el título de El Dragón, mientras tanto, continúa preparándose para su futura gira por España, y además, cumplirá uno de sus grandes sueños al realizar su primera gira por Latinoamérica.

Tal y como ha anunciado ella misma, este año viajará a diversos países de Latinoamérica con su gira. Y ya se conoce el primer país y la primera fecha de esta gira, ni más ni menos que Chile. De esta forma, Lola Índigo actuará en la capital el próximo 1 de abril.

La noticia la dio a conocer la propia artista a través de su cuenta de Instagram donde también dio a conocer el recinto en el que estará actuando: El teatro Coliseo, un lugar emblemático donde a lo largo de los años han actuado grandes artistas.

primera fecha del TOUR LATAM 2023 🇨🇱 CHILEEEEEE 🇨🇱 celebramos mi bday con vosotrxs 🥹🥹🥹 pronto + fechas! pic.twitter.com/icJax2u8uL — Lola 1ndigo (@lolaindigomusic) January 12, 2023

«La verdad q hemos picao piedra con cojones pero los sueños se cumplen y las niñas y yo nos vamos para latam este añoooooo celebramos!!!!!», escribió Lola Índigo en su cuenta de Instagram, revelando que dará un concierto en Chile en el Teatro Coliseo de Santiago el 1 de abril del 2023.

Las fechas de la gira no terminan ahí. No obstante, por el momento no se conocen más fechas ni tampoco más países, así como tampoco se conoce el precio que tendrán las entradas para su concierto de Chile. Sin embargo, sus fans del país de Latinoamérica ya se han enloquecido con la noticia.

No hay duda de que Lola Índigo es una estrella dentro y también fuera de nuestras fronteras, pues en Chile y en el resto de países de Latinoamérica esperan a la artista con los brazos abiertos. Y esperan que pronto anuncie nuevas fechas de la gira.