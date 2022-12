Lola Índigo se sincera sobre su primer videoclip: “Pagué yo a mis bailarinas”

La cantante granadina Mimi, más conocida como Lola índigo ha acudido al podcast Entre las nubes presentado por Laura Escanes para hablar tanto de su vida personal como profesional, haciendo un repaso desde su inicio en fama a bailar hasta su éxito alcanzado. También afloraron las emociones al comentar sus mayores pérdidas de este año o cómo es ahora su relación con sus amigos de toda la vida.

Mimi comentó que desde pequeña siempre había querido ser bailarina y cantante, y que al contrario de todo el mundo, cuando la pregunta si se lo había imaginado alguna vez ella respondía que sí, pues ha trabajado muy duro para conseguirlo y siempre ha luchado por sus sueños. Como no venía de una familia con mucho dinero, se apuntó a clases de baile en su pueblo de granada, al ser lo más asequible, la artista reconoció que las clases de canto eran muy caras y no se lo podían permitir.

☁️ Detrás del éxito siempre hay dificultades y @lolaindigomusic se confiesa con @LauraEscanes sobre su evolución en un nuevo ‘Entre el cielo y las nubes’ ya disponible aquí 👉 https://t.co/Q7qLKhVrUW pic.twitter.com/cE9ptUhZzH — Podimo Spain (@PodimoSpain) December 27, 2022



Tras muchos años bailando, la artista se presentó a Fama a Bailar, donde confiesa que no lo pasó del todo bien y comenzaron sus inseguridades. Ella nunca había pisado una ciudad como Madrid y mucho menos había superado un casting para entrar en un programa de televisión. Años más tarde se presentó a Operación Triunfo y se convirtió en la primera expulsada, esta le comentó a Laura Escanes que el programa le dio 500 o 1.000 euros para grabar el videoclip de Yo Ya No Quiero Na.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lola Indigo (@lolaindigo)



“Yo fui la primera expulsada de mi edición, entonces para ellos no era ningún tipo de pérdida si a mí me iba mal. Me dieron quinientos o mil creo que fueron para hacer el vídeo y le pagué yo a mis bailarinas en un sobre por el trabajo que habían hecho”, explicaba ante el asombro de la conductora del podcast. El single tuvo mucho éxito y de ahí solo fue hacía arriba, gracias al trabajo, tiempo y dedicación invertidos para poder llegar a donde está.