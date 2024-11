Ya han pasado dos semanas desde que se conociese la trágica noticia de la muerte de Liam Payne, ex componente del grupo One Direction, en un hotel en Argentina y su cuerpo sigue allí a la espera de poder ser trasladado a Reino Unido. Fue el 16 de octubre cuando el mundo de la música se paralizó al conocer que el joven de 31 años fallecía después de una caída desde un balcón del hotel CasaSur, situado en uno de los barrios más lujosos de Buenos Aires. Allí estaba semanas después de acudir al concierto que allí celebró su ex compañero Niall Horan, con el que se supone que arregló sus diferencias después de la separación del exitoso grupo. Lo que muchos no se explican es que todavía su cuerpo siga en la capital argentina, algo que se debe a que la investigación sigue abierta para intentar determinar las causas de la muerte, ya que sigue habiendo muchas dudas de lo que de verdad ocurrió en aquella habitación y los motivos por los que se precipitó al vacío.

Fue en la tarde del 16 de octubre en Argentina, la noche ya en Europa, cuando el artista había protagonizado varios altercados, entre ellos una discusión con dos prostitutas que supuestamente habrían acudido a su habitación tras su llamada. Después de discutir por el pago de sus servicios, su mánager habría solucionado este asunto para evitar escándalos. Horas después de este momento, Liam caería desde varios metros de altura después de haber consumido un enorme cocktail de drogas y alcohol, algo de lo que se encontró rastro en su cuerpo y de lo que también se pudo comprobar al entrar a su habitación para proceder al registro. Aunque el encargado del establecimiento trató de pedir ayudar a las autoridades minutos antes de la tragedia, no llegaron a tiempo.

Las investigaciones sigue buscando la razón de su muerte, ya que la hipótesis del suicidio pierde fuerza y desde los medios argentinos se apunta en los últimos días que todo habría sido fruto de la fatalidad. El programa argentino Socios del espectáculo, que se emite en la cadena eltrece, informaba de que un empleado del hotel, en concreto alguien que trabajaba en el restaurante, fue el que le consiguió los estupefacientes.

En el mismo programa aseguran que realmente no se tiró: «Se puede observar cómo Liam se desmaya y ahí es cuando cae por el balcón. Si hubiera estado al lado de la cama habría caído en la cama».

Pese a que se le dijo al padre de Liam que el proceso de repatriación se podría retrasar un par de días, lo cierto es que ya han pasado dos semanas, aunque la espera está cerca de terminar. Según los medios locales, después de repetir la autopsia y recabar los datos necesarios, ya se han iniciado los trabajos necesarios para que el cuerpo vuelva a Reino Unido.

La familia de Liam Payne tiene preparada su despedida

Se espera que el traslado se pueda realizar el miércoles seis de octubre, por lo que sus más cercanos ya están con los preparativos de su funeral. Los tabloides británicos aseguran que su despedida se podría realizar en la catedral de Saint Paul, en Londres, por lo que no sería en su Wolverhampton natal.