Lady Gaga y Tony Bennett presentan su último dueto ‘Love for sale’. Se trata del segundo single de ambos artistas, incluido en su próximo álbum, que también se titulará ‘Love for sale’. Una canción que llega tras el éxito de ‘I get a kick out of you’, la primera canción de ambos artistas.

Se trata de nuevo álbum colaborativo en el que Lady Gaga y Tony Bennett se unen a través de estas canciones. Un disco que se lanzará el próximo viernes 1 de octubre a través de Columbia Records / Interscope Records. Este álbum será la última grabación de estudio de la carrera de Bennett, y es la culminación de los 10 años de historia de grabación de Tonny Bennett y Lady Gaga.

La canción ‘Love For Sale’ se puede conseguir a través de la versión estandar de CD, versión deluxe, vinilo y casete, así como también a través de una edición de box set para coleccionistas. Los fans de ambos artistas ya pueden reservar las versiones deluxe, con dos bonus track: ‘I’ve Got You Under My Skin’ y ‘You’re The Top’.

Tony, this is the last album we will have created together, but the celebration of jazz, and us as musical companions, will live on with me forever. We offer the public “Love For Sale” for free love, to make them smile, because that’s what we’re here for. ❤️ Love, LG pic.twitter.com/VP6QifdrHA — Lady Gaga (@ladygaga) September 17, 2021

“Tony, este es el último álbum que habremos creado juntos, pero la celebración del jazz, y nosotros como compañeros musicales, vivirá conmigo para siempre. Ofrecemos al público ‘Love For Sale’ por amor gratis, para hacerlos sonreír, porque para eso estamos aquí. Con amor, LG” escribió la artista en su cuenta de Twitter.

Lady Gaga y Tony Bennett acaban de estrenar el videoclip de su último dueto ‘Love For Sale, a través de los canales de la MTV en más de 180 países. Y cómo era de esperar, ha tenido una acogida impresionante. De esta manera, las dos canciones junto a Lady Gaga son probablemente los dos grandes hits del disco de Tony Bennett.

Tracklist del disco:

01. It’s De-Lovely

02. Night and Day

03. Love For Sale

04. Do I Love You

05. I Concentrate On You

06. I Get a Kick Out of You

07. So In Love

08. Let’s Do It

09. Just One of Those Things

10. Dream Dancing

I’ve Got You Under My Skin (DELUXE ONLY)

You’re The Top (DELUXE ONLY)