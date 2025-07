Programa Orgullo Madrid 2025, miércoles 2 julio: todos los eventos y actos de hoy

Madrid se prepara para un día especial hoy miércoles 2 de julio, ya que la celebración de las fiestas del Orgullo Gay en la capital llegan a un punto importante, dado que se celebra el pregón, y además, comienzan las actuaciones y conciertos en los distintos escenarios, como la Plaza Pedro Zerolo o la Plaza del Rey.

De este modo, desde hoy y hasta que llegue el 6 de julio, el Programa del Orgullo Gay de Madrid se convierte en un epicentro multicolor en el que tienen cabida todas las identidades, voces y expresiones. Sin embargo, como avanzamos, el protagonismo del día de hoy se lo lleva sobre todo el Pregón en la Plaza de Pedro Zerolo. Además, tenemos conciertos, propuestas culturales, exposiciones, obras de teatro y fiestas que convierten a Madrid en un lugar donde las fiestas del Orgullo brillan de forma especial. Si estás en Madrid, no hay excusas: sal a la calle y únete a un día cargado de emociones, arte y visibilidad. Y si no sabes por dónde empezar, aquí te dejamos la guía completa de todo lo que va a ocurrir este miércoles 2 de julio en el marco del Orgullo Madrid 2025.

Programa Orgullo Madrid 2025, miércoles 2 julio

Como cada año, el Pregón del Orgullo se convierte en el punto de partida de esta gran fiesta. Y no hay mejor lugar para ello que la Plaza de Pedro Zerolo, epicentro histórico y emocional del colectivo LGTBIQ+ en Madrid. A partir de las 20:00, el escenario se encenderá con la chispa inconfundible de La Plexy, presentadora, artista y una de las figuras más queridas del ambiente nocturno madrileño. Su voz y su presencia marcan el inicio oficial del Orgullo con un mensaje de fuerza, humor y diversidad.

Este año, el pregón se viste de narrativa audiovisual gracias a los protagonistas de Mariliendre, la nueva serie producida por Los Javis. Blanca M. Rodrigo, Carlos González, Álvaro Jurado y Yenesi subirán al escenario para dar un mensaje que aúna visibilidad, alianzas y el poder de ser uno mismo sin pedir perdón. Todo enmarcado en una plaza que, más allá de la fiesta, es un símbolo de resistencia, memoria y comunidad. Si hay un momento que nadie debería perderse hoy, es este.

Escenario Plaza de las Reinas

A pocos pasos de Chueca, la Plaza del Rey, rebautizada durante estos días como Plaza de las Reinas, se convierte en una pasarela de talento, potencia escénica y diversidad sonora. Desde las 20:00 hasta las 23:00, se sucederán actuaciones que no solo harán vibrar al público, sino que también trasladan mensajes claros de empoderamiento, lucha y arte.

La velada arranca con la presentación de la cantautora madrileña Silvina Magari, una artista con alma de trovadora urbana que conecta con el público desde la emoción. Después, suben al escenario las barcelonesas Tribade, referentes del rap feminista y combativo, seguidas por Tremenda Jauría, que desde Carabanchel traen un reguetón insurgente que pone a bailar con conciencia. El clímax vendrá con La Gore, un torbellino de electrónica, flamenco y actitud, y culminará con la chilena Javiera Mena, icono del electropop latinoamericano. Un planazo para quienes buscan música con corazón.

Orgullo Drag en Sol

La Puerta del Sol también se transforma este miércoles en un gran teatro al aire libre. A las 20:00 comienza el Bingo Drag, una propuesta gamberra y divertida que calienta motores para una noche donde el drag es protagonista absoluto.

Presentado por Víctor Páez y Sara Herranz, el escenario se convierte en una pasarela de estrellas como Ditta Dubois, Vedette Deivis, Brenda Star, la televisiva Kelly Roller, la explosiva Ari Moore y el cierre a cargo de The Moore Experience.

Teatro, arte y cultura diversa

El Orgullo de Madrid no sólo se vive en los escenarios principales. La programación del día también incluye propuestas culturales que invitan a la reflexión, la emoción y el disfrute desde otros ángulos. En la Sala Tarambana, arranca la obra Here Comes Your Man, un viaje íntimo sobre identidad, memoria y aceptación que podrá verse hasta mañana.

Por otro lado, en el Café de la Palma se inaugura la exposición A-mar de Músicas, de Esther Cuadrado, un homenaje visual a la diversidad sonora que cruza culturas y fronteras. Y en los locales de Fulanita de Tal, arranca también el ciclo de fiestas centradas en la visibilidad LBT+, con una propuesta que se extiende durante cinco días y que llena las noches de música, sororidad y fuerza lésbica.

Además, para quienes buscan una experiencia más electrónica y nocturna, hoy comienza el WE Pride Festival 2025 en Fabrik: una maratón de cinco días con once fiestas temáticas que reúnen lo mejor de la escena dance internacional. Madrid no duerme, y el Orgullo, tampoco.

Cómo moverse por Madrid y llegar a los escenarios

Moverse por los distintos puntos del Orgullo es más sencillo de lo que parece, sobre todo si optas por el transporte público. Para llegar al Pregón en la Plaza Pedro Zerolo, la parada más cercana es Chueca (L5), aunque también puedes bajarte en Gran Vía (L1, L5) o Banco de España (L2) y caminar unos minutos. La zona estará muy concurrida, así que conviene llegar con antelación.

La Plaza del Rey, sede del Escenario de las Reinas, se encuentra muy cerca de la parada de Banco de España (L2) y también accesible desde Sevilla (L2) o Gran Vía. En cuanto a la Puerta del Sol, el acceso es directo desde Sol (L1, L2, L3, Cercanías).