Lady Gaga y Stevie Wonder se unen a The Rolling Stones en ‘Sweet Sounds of Heaven’

The Rolling Stones están de vuelta. 18 años después de su último lanzamiento, la legendaria banda de rock regresa con un nuevo disco, bajo el título de Hackney Diamonds, que verá la luz el próximo 20 de octubre. Un disco del que ya se conocen varios adelantos.

Tras el lanzamiento de Angry como primer adelanto de su nuevo disco, este jueves 28 de septiembre ha visto la luz Sweet Sounds of Heaven, el segundo sencillo del álbum. Una canción en la que el grupo ha contado con la colaboración de dos de las figuras de la música más reconocidas de los últimos tiempos: Lady Gaga y Stevie Wonder.

Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood han unido fuerzas con la estrella del pop mundial y la leyenda de la música en su nuevo tema. Una canción que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, y que cómo era de esperar, ha tenido una gran acogida a nivel mundial.

Lady Gaga y Stevie Wonder no son los únicos artistas invitados del nuevo disco de The Rolling Stones. El grupo británico contará también con las voces de leyendas de la música como Paul McCartney y Elton John; así como también anunciaron que han realizado un homenaje a Charlie Watts, baterista original de la banda en el disco.

Charlie Watts, quien falleció de cáncer a los 80 años en agosto del año 2021, tendrá una especial relevancia en dos pistas del nuevo disco de la banda, con el reemplazo Steve Jordan tocando en las otras 10. Tal y como afirmó Mick Jagger, «todo es muy diferente desde que él se fue. Es el cuarto de nosotros, le echamos mucho de menos». De esta forma, han querido que de alguna manera él también participase en su nuevo disco.