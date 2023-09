The Rolling Stones explican por qué han tardado 18 años en volver con nueva música

The Rolling Stones están de vuelta. La legendaria banda de rock presentó este miércoles Hackney Diamonds, su nuevo disco. Se trata de su primer álbum de estudio desde el año 2005. Casi dos décadas sin lanzar nuevas canciones, a las que pondrán fin el próximo 20 de octubre.

Con Jimmy Fallon como maestro de ceremonias, la banda británica ha compartido los detalles sobre su esperado nuevo disco en un evento ante medios de todo el mundo, que tuvo lugar en el barrio londinense de Hackney, que da nombre a su nuevo trabajo discográfico.

«Hemos estado en la carretera mucho tiempo, por lo que decidimos establecer una fecha límite para crear el álbum en diciembre. Recopilamos 23 tracks, seleccionamos 12; terminamos de producir en enero y de mezclar en febrero», expresó Mick Jagger.

*HACKNEY DIAMONDS* Smash and grab from October 20! 💎 https://t.co/QO1wAhaqav pic.twitter.com/qD0t0Ha4rR

En cuanto al motivo por el que han tardado tanto tiempo en editar un disco con canciones nuevas, el vocalista de la banda fue de lo más sincero: «¿Por qué hemos tardado 18 años en sacar disco? Pues porque somos muy vagos», dijo entre risas Jagger.

«El secreto de un largo matrimonio es reírse mucho y hablar poco», añadió el vocalista. Por su parte, Ronie Wood alegó: «A nuestra edad, es bueno que todo esté en movimiento». Además, expresaron lo mucho que echan de menos a Charlie Watts, fallecido hace dos años.

«No habríamos sacado un disco con nuevos temas a estas alturas si no fuera suficientemente bueno», expresó Mick Jagger. De esta forma, después de 60 años de trayectoria en la música, los artistas aseguran que Hackney Diamonds marca una “nueva era” en su carrera.

*HACKNEY DIAMONDS*

The brand new studio album!

Yours October 20th. Pre-order now & listen to ANGRYhttps://t.co/vaMZOCL0M5#therollingstones #hackneydiamonds pic.twitter.com/OGVEkreCnj

— The Rolling Stones (@RollingStones) September 6, 2023