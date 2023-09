The Rolling Stones presentan ‘Hackney Diamonds’, su primer disco en casi dos décadas

The Rolling Stones están de vuelta. La legendaria banda de rock presentó este miércoles Hackney Diamonds, su nuevo disco. Se trata de su primer álbum de estudio desde el año 2005. Casi dos décadas sin lanzar nuevas canciones, a las que pondrán fin el próximo 20 de octubre.

Con Jimmy Fallon como maestro de ceremonias, la banda británica ha compartido los detalles sobre su esperado nuevo disco en un evento ante medios de todo el mundo, que tuvo lugar en el barrio londinense de Hackney, que da nombre a su nuevo trabajo discográficop.

«Estamos aquí para presentar nuestro nuevo single y el videoclip, llamado Angry. Es el primer sencillo de nuestro álbum Hackney Diamonds, que saldrá el próximo 20 de octubre», expresaron los artistasn al comienzo del evento.

Are you ready?!! Just under one hour to go until the Rolling Stones are LIVE in conversation with Jimmy Fallon! Join on the Stones @youtube channel! 💎💎💎https://t.co/IkmLwN9epS#therollingstones #hackneydiamonds pic.twitter.com/x4X3pesL47

— The Rolling Stones (@RollingStones) September 6, 2023