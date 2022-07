Kiko Matamoros, sobre Nacho Palau y su novio Cristian: «Ya lo contarán»

Hace bastante poco que Nacho Palau anunciaba que mantiene una relación con un chico desde hace algún tiempo (concretamente dos años, se trata de Cristian Villela), pero algunos de los rostros visibles de Telecinco como Kiko Matamoros no han tardado en dar su opinión sobre la relación de ex de Miguel Bosé.

El madrileño ha tenido unas palabras sobre la relación, y advierte que tiene más cosas que contar pero que, por el momento, se lo reserva: «Viven en la misma casa, pero en habitaciones separadas. Hay un tema que ha condicionado la relación de los dos y bueno, o lo contará Nacho cuando salga, o lo contará Cristian o lo contarán los dos de la mano en alguna exclusiva para alguna revista».

Acto seguido, añadió: «Los hijos de Nacho condicionan clarísimamente cómo viven ellos la relación para no crear ni confusión ni falsas expectativas porque él ha dicho claramente cómo era su relación. Lo quiere muchísimo, pero yo creo que no tiene como muy claro que Cristian vaya a ser… creo que están como en fase de conocerse».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacho Palau (@nachopalau)

Todo esto lo ha dicho delante del sobrino de Nacho Palau, el cual se encontraba en el plató junto al colaborador de Sálvame. Aunque Kiko Matamoros haya intentado desacreditar la relación entre el valenciano y Cristian, Nacho Palau sigue en su particular idilio de amor, aunque desde una larga distancia ya que él se encuentra aún en Honduras, concursando en Supervivientes.

No es ningún secreto que el participante del reality no desaprovecha ninguna oportunidad para adular a su pareja. De hecho, recientemente, Nacho Palau ha dicho que «Es un ángel. Es un tío que me ha sabido llevar que ha aguantado mucho y al que aprovecho a darle su sitio y a decirle que estoy tremendamente agradecido por todo lo que está haciendo por mí y mi familia y sin él esto no hubiese sucedido. Lo adoro, lo quiero muchísimo y espero durar muchos años más con él si puede ser».