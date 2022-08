Kiko Matamoros y Desy Rodríguez: fuerte discusión en el debate final de ‘Supervivientes 2022’

Kiko Matamoros y Desy Rodríguez han protagonizado una trifulca brutal en la noche del debate final de la entrega de Supervivientes 2022. Ambos se han cebado el uno con el otro echándose en cara sus pasos por el concurso de supervivencia.

La tensión se ha palpado en el ambiente durante la gala del debate final de Supervivientes 2022. Desy Rodríguez ya ha tenido su pequeño rifirrafe con Marta Peñate. Ha sido justo después cuando el presentador le ha preguntado Desy si esta quiere solventar a su paso los asuntos que han reflejado su pésima relación con Kiko Matamoros.

La sevillana se ha ceñido a responder de la siguiente manera: «Me es indiferente. Que él haga su vida y yo hago la mía, que bastante tengo», ha dicho Desy Rodríguez sin querer entrar en discusiones con el tertuliano de Sálvame.

Pero la cosa no queda aquí, ya que un comentario en voz baja por parte de Kiko Matamoros ha avivado la llama. Desy, perdiendo la calma, se ha enfrentado a Kiko Matamoros: «Eres un bocazas y hablas lo que no debes y luego no lo reconoces».

Con esto, la ex concursante de Supervivientes 2022 le ha querido echar en cara su falsedad con Anabel Pantoja, al pedir este su salida del concurso y, después, admitir que la quería ver entre los finalistas del reality.

La tensísima discusión de Desirée Rodríguez y Kiko Matamoros en directo: «¡No me faltes el respeto!» 🌴 #SVDebateFinal https://t.co/7zO0qlaIFK — Supervivientes (@Supervivientes) July 31, 2022

«Te voy a decir otra cosa. Yo no difamo ni cuento historias de otra gente», le ha respondido Kiko Matamoros. Ante las palabras del colaborador de Telecinco, Desy Rodríguez no ha podido quedarse callada, y, mientras ella no ha echado el freno a las palabras que han salido por su boca, el tertuliano le ha contestado: «¡Ala, hasta luego cara-huevo! ¡Que me olvides!».

Carlos Sobera ha intentado entrometerse entre ambos protagonistas del conflicto, pero no ha servido de mucho ante tal comentario por parte de Kiko Matamoros, que ha hecho que la sevillana se enerve aún más.

«¡Cara-huevo tú! A mí no me faltes el respeto. ¡Que no, eh! No se lo voy a tolerar. Ya está bien», se ha quejado mirando a Carlos Sobera para que este la apoyase. Ante las provocaciones de Kiko Matamoros, Desy ha seguido con su postura.

💥 Bronca monumental entre Kiko Matamoros y Desy Rodríguez.

¿A quien apoyas?

🔄 Desy

♥️ Kiko #SVDebateFinal pic.twitter.com/yYArslmRpx — TODOrealitys (@todorealitys_) July 31, 2022

“¿Quién eres tú? Si eres el peor de la historia de Supervivientes, que no has hecho nada, nada más que estar tumbado y dormir. ¡Que te pires, habla con mi mano”, ha manifestado la ex concursante del reality de supervivencia.

Sin embargo, Matamoros ha rematado la faena sentenciando: «En lo que se mide la calidad, para empezar, es en el orden de salida», refiriéndose al abandono por parte de Desy del concurso. La disputa, al fin, se ha conseguido solventar, pero está claro que, una relación que ya comenzó con mal pie, ahora se encuentra peor que nunca.