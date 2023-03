Kiko Hernández denuncia el acoso que está sufriendo en llamadas ocultas

Kiko Hernández lleva varios meses siendo acusado de estar manteniendo en secreto una relación con el actor Fran Antón. Es por esta razón que el colaborador ha decidido poner una querella ante la gran cantidad de llamadas, mensajes, amenazas e insultos que le llegan día tras día. Mayte Ametlla anunciaba en el programa Sálvame que estaban totalmente preocupados.

Además, desde dirección se había tomado la decisión de impedir que ninguna persona más pueda dañar o herir los sentimientos de ninguno de los colaboradores del programa: “Hemos recibido todo tipo de filtraciones, lo preocupante es que la mayoría proviene de sujetos anónimos”, comentaba muy disgustada. Por otra parte, explicaba que la mayor parte de esto se trata de bulos y mentiras, lo que genera una mayor preocupación.

Kiko Hernández y Fran Antón: lo que el colaborador ha contado en @salvameoficial 💥 https://t.co/DZ1UtcyQoe — Telecinco (@telecincoes) March 9, 2023

Kiko Hernández entraba en directo para dar las gracias a Sálvame por el bonito gesto que habían tenido: “Lo de que ayer, que si yo cobro por ser imagen de Melilla, que si yo gano 100.00 euros. Yo he hablado con Fátima y se va a poner una querella y va a tener que ir ante un juez”, aclaraba mirando directamente a cámara.

Además, le amenaza diciéndole que va a tener que demostrar absolutamente todo delante de un juez, y le hacía recordar a la persona que estaba acusándole de ganar los 100.000 euros de manera ilegal, que todos los contratos que ha hecho han sido públicos y transparentes: “Desde hace como dos semanas no paro de recibir llamadas de números ocultos, me dicen de todo por su orden y no voy a decir nada hasta que no lo tenga mi abogado”, concluyó muy enfadado.