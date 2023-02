‘Sálvame’: Belén Esteban cree que Kiko Hernández está enamorado de Fran Antón

Telecinco emitió ayer tal y como hace cada día un nuevo episodio de Sálvame. Belén Esteban ha afirmado en el programa que cree que su compañero Kiko Hernández “está completamente enamorado” de Fran Antón, a pesar de que él mismo lo ha desmentido muchas veces afirmando que solo comparten una amistad.

Jorge Javier Vázquez le ha preguntado directamente a la colaboradora sobre si ella creía verdaderamente que entre ambos solo existía una amistad. “Creo que está con él y le deseo toda la felicidad del mundo, aunque se enfade conmigo”, respondía de manera sincera la madrileña. Cabe destacar que se les ha visto innumerables veces juntos y que Kiko y sus hijas incluso pasaron parte de las navidades con Fran Antón.

Belén Esteban opina sobre Kiko Hernández y Fran Antón: “Creo que está con él y le deseo toda la felicidad del mundo, aunque se enfade conmigo”#yoveosálvamehttps://t.co/HthsCeGIGo — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 1, 2023

“¡Pues que vivan los novios!”, bromeaba el colaborador a la vez que seguía negando la información. “Sí me enfado porque como no hay nada, no puedes decir que lo crees y ya está”, dijo Kiko Hernández de manera contundente respondiendo a Belén Esteban. A ella las palabras de su compañero han parecido no importarle y sigue fiel a sus creencias basándose en un simple argumento sobre por qué cree que están juntos: “Es muy sencillo, porque le veo feliz”.

Kiko Matamoros también ha sido protagonista del día por los supuestos rumores que apuntan a que su pareja, Marta López Álamo, le habría sido infiel. Belén ha afirmado que ella era conocedora de esta información pero que no la sacó a la luz porque no le dio credibilidad. Sin embargo, ha acusado a sus compañeros de Sálvame de callársela.

“Gente de aquí lo sabe y la única que ha tenido narices en decirlo ha sido Belén Esteban. Fíjate si soy valiente que he dicho que lo sabía y los demás se han callado”, ha dicho la colaboradora sobre ella misma. “Aquí hay que tener narices y hay gente que se calla, estoy de callar hasta el mismísimo”, ha afirmado la madrileña retando al resto de colaboradores del programa.