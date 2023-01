’Sálvame’: Terelu Campos lanza una seria advertencia a todos los que utilicen su nombre

El pasado sábado el programa Sábado Deluxe sometía a Alfonso Caparrós al polígrafo de Conchita para que diera más información sobre Gustavao, el chófer de María Teresa Campos, con quien llevaba compartiendo más de 30 años de amistad. Esto fue algo que no le gustó nada a Terelu Campos quien aseguró en Sálvame que iba a comenzar a cobrar por cada vez que se haga un poligrafo relacionado con su familia

Alfonso Caparrós aseguraba que Gustavo estaba completamente destrozado por lo que había hecho y se arrepentía totalmente. Sin embargo, a pesar de su buena amistad, el presentador del programa Furor cree que este no se ha comportado nada bien con la familia Campos y debería dar explicaciones.

Alonso Caparrós y Gustavo ‘el chófer’ se conocieron en un programa de María Teresa Campos hace más de 30 años #Deluxe https://t.co/3Y8SXQpjVH — Deluxe (@DeluxeSabado) January 27, 2023



Una de la información que dio Kiko Hernández y más molestó a las hijas de María Teresa Campos fue que Gustavo se quejara de tener que trabajar bajo las órdenes de estas y que no le dejaban libertad en ningún momento. Terelu explicó que eso era mentira y siempre ha tenido total libertad para hacer lo que ha querido. Ahora la bomba ha terminado de explotar pues Alfonso Caparrós ha afirmado que lo que contó el colaborador era cierto y que Gustavo además está planeando escribir sus memorias como 30 años siendo chofer de la periodista.

Desde hace muchos años se conocía que Terelu Campos y el presentador estaban enamorados el uno del otro mientras trabajaban juntos. Ahora ha sido él mismo el que ha comentado que el chófer le ayudaba a ligar con la periodista al contarle a dónde iba, a que hora iba a llegar a su casa o a plató y poder fingir así encuentros repentinos para verse.

Terelu toma una decisión tras varios ‘PoliDeluxe’ en su contra#yoveosálvame

https://t.co/kbaOfOUJQc — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 30, 2023



A la hermana de Carmen Borrego esto no le ha hecho ninguna gracia y se ha mostrado muy contundente en Sálvame: “Voy a empezar a cobrar un tanto por ciento en cada Poli, voy a empezar a hacerlo”, comenzaba diciendo la presentadora: “Son ya muchos polis a costa de nuestro nombre. Voy a cobrar un euro cada vez que se diga mi nombre. Manda narices el tema, aquí se sienta todo Dios a hablar de nuestra vida de la que no conocen y de la que no tiene ni p*** idea», aclaraba