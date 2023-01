Días después de que la revista Lecturas publicara la noticia sobre el estado de salud de María Teresa Campos, sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego durante el programa Sálvame comentaron que estaban muy preocupadas. Y todo porque la información que le llegó a la revista había tenido que ser filtrada por alguien cercano a la familia. Kiko Hernández estaba convencido de saber el nombre del topo y lo comunicó en directo.

“Ya está bien, se acabó la tontería. Vamos a estar aquí defendiendo a otras personas cuando sabemos quién ha sido, lo sabe hasta Carmen Borrego que se lo he dicho hasta antes de empezar el programa, ¿ustedes quieren saber quién es el topo y quién ha grabado más de mil horas de conversación a la familia Campos sin su consentimiento?”, comenzaba diciendo Kiko Hernández.

Gustavo, el chófer, hijo pródigo de María Teresa Campos y espía, a #Supervivientes2023 #yoveosálvame pic.twitter.com/Z0P2KM3FDR — Rafael García López ❤️🔻💜 (@RafaelGarciaLAF) January 12, 2023

“¿Tú sabes las barbaridades que te han grabado? Barbaridades que el público nunca tendría que escuchar y que va a escuchar porque si se graban es por algo. La persona que ha estado grabando a la familia Campos durante mucho tiempo es Gustavo el chófer”, aseguraba el Kiko Hernández ante la sorpresa de los allí presentes, en especial Carmen Borrego que en ese momento suspiraba y se mostraba muy angustiada al escuchar tal información.

“Yo no tengo por qué dudarlo, pero esto que cuenta Kiko me parece lo más feo, el puñal más grande que se puede hacer y no sólo a mí, sino a mi madre. Me parece tan terrible, es que es defraudar por que mi madre además siempre dice: Es el hijo que no he tenido nunca”, decía muy nerviosa. Minutos más tarde, la hija de María Teresa Campos se levantaba de su sitio muy molesta mientras decía: “¡Esto es para nota!”. Tal enfado llegaba ante un mensaje recibido donde se la acusaba de ser cómplice del chófer.

Carmen Borrego – Hombre yo qué he dicho? Qué he dicho yo? Yo, qué he dicho? Hombre, ya está bien, es que no puedo más. Es que ya está bien, ¿Qué he dicho yo, coño? Es que no puedo más, es que no puedo ser el pim pam pum de to’ kiski. Qué he dicho yo? Qué he dicho? No puedo más… pic.twitter.com/8QMVQBmjjE — 𝘚𝘗𝘍𝘓 (@superflu0) January 12, 2023

“No puedo más, yo no sabía nada. No puedo ser el pim pam pum de todo el mundo. Me gustaría que me dijeran por qué soy una sinvergüenza”, la colaboradora trataba de ocultar el destinatario de tal mensaje, pero finalmente se descubría que era de Gustavo: “Cómo no me va a afectar que la persona de confianza de mi casa me insulte”, se defendía mientras seguía explicando que ella no había sido la que había dado la información.