Kiko Hernández abre su corazón en la confesión más dura e íntima que ha hecho jamás frente a las cámaras este popular colaborador. Desde que le conocimos por primera vez cuando llegó a Gran Hermano y se enamoró de una de sus compañeras de edición, hasta que se convirtió en padre a través de un vientre de alquiler, mucho ha cambiado este personaje. Después de que la revista Lecturas nos mostrará en exclusiva fotos de Kiko Hernández con su amigo Fran Antón, presionado por Sálvame ha decidido sincerarse.

Kiko Hernández ha realizado su confesión más dura

El corazón de Kiko Hernández es un gran misterio, solo se ha conocido una pareja oficial, la ex gran hermana que compartió edición con él. Después de su salida del concurso y del éxito que consiguió en los platós de televisión, inició una carrera como presentador. Arropado por un elenco de colaboradores que le enseñaron el oficio Kiko se hizo un hueco.

En la pequeña pantalla y en especial en los programas del corazón se asocia a Kiko Hernández como experto. El colaborador ha mantenido en secreto su vida más íntima, en un intento de preservar una intimidad que parecía que se hacía cada vez menos secreta en cada paso. Ha sido padre a través de un vientre de alquiler.

El sueño de ser padre se materializó de una forma atípica, con lo cual hizo saltar algunas sospechas. Las fotos con Fran Antón, cuya amistad se refleja en ellas, han llevado a Jorge Javier Vázquez a realizar una pregunta que todo el público quiere saber. Si realmente hay algo más entre ellos que una amistad.

Kiko ha decidido abrir su corazón con estas palabras: “Me abrió la mente el fallecimiento de mi amiga Begoña. Cuando pasó, me fui a Punta Umbría y decidí cambiar de vida. Salir y entrar. Ustedes sabéis que no salía nunca ni a cenar ni a nada. Siempre muy volcado y centrado en mi trabajo. Todo era trabajo, trabajo y trabajo y me dije ‘aquí vas a estar cuatro días, sal a la calle y disfruta”:

Para rematar sus declaraciones, Kiko Matamoros ha dado fe de la timidez de este colaborador que huye de las multitudes. Hernández ha respondido con total naturalidad: “Claro que me expongo, porque no tengo nada que ocultar, no tengo ningún miedo”. Dejando muy claro que no teme ninguna noticia que pueda salir sobre su vida privada.