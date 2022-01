Vuelve a saltar la polémica entre Olivia Rodrigo y Joshua Bassett. Muchas eran las especulaciones sobre la tensión que se vive entre los actores de Disney. Y parece ser cierta, ya que él nuevo tema del también cantante podría confirmar estos rumores.

Esta tensión tuvo su origen cuando la intérprete de ‘Traitor’ tomó la decisión de dejar de seguir a todos sus compañeros, cantantes y amigos, dejando su contador a cero. Una acción muy extraña, que llegó a tomarse como un gesto para llamar la atención.

Acto que sentó mal a su compañero de serie. Así pues Joshua Bassett decidió dejar de seguir a Olivia Rodrigo, suceso que no pasó nada desapercibido para los seguidores de ambos. Todo esto a unos días de que comience las grabaciones de la tercera temporada de la serie ‘High School Musical: la serie’.

‘Crisis’, ‘Secret’ y ‘Set Me Free’ fueron una respuesta al tema de ‘Sour’ de Olivia, donde la cantante habla sobre la traición y el dolor que le provoco una relación que tuvo. Aunque no hubo ninguna confirmación de que ambos actores tuvieran una relación anteriormente, una frase de ‘Drivers License’ levantó todas las sospechas de un posible triángulo amoroso que incluiría, supuestamente, a Sabrina Carpenter.

Pero no se queda aquí la polémica. Esta solo es una de las que han protagonizado ambos actores. Y es que el pasado mes de diciembre, el cantante anunció no haber cerrado el ciclo con el lanzamiento de EP ‘Crisis/Secret/Set Me Free’.

¿Y que podría haber aquí de polémico? Los tres temas incluidos en EP reabrieron la polémica, ya que en los tres hace claras referencias a una persona que creó una polémica contra el en los medios de comunicación, lo que todo apunta a un mensaje directo a Olivia Rodrigo. Además, apunta que no se ha contado toda la verdad y asegura que hay más personas que conocen la realidad de lo que pasó.