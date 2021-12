Ya no hay ninguna duda, Olivia Rodrigo es el fenómeno musical del año. La joven estadounidense ha cosechado suficientes éxitos a lo largo del 2021 que lo confirman, no obstante, por si todavía quedaba la más mínima duda, ahora la revista TIME la ha coronado como la artista del año a nivel mundial.

Olivia Rodrigo protagoniza la nueva portada de la prestigiosa revista estadounidense. Un nuevo logro que se suma a todos los reconocimientos, premios y récords musicales que la artista ha conseguido a lo largo de este 2021.

De esta forma, TIME confirma lo que la propia artista, con su música, ya había confirmado durante los últimos 12 meses. Un año surrealista para la joven de tan solo 18 años, donde ha pasado de ser una desconocida para el público ajeno a la factoría Disney, a ser una estrella mundial.

“He podido hacer algunas cosas locas este año, pero esta es particularmente surrealista. Gracias TIME!!! artista del año!!!!!!”, escribió la artista en sus redes sociales tras conocer la noticia.

La coronación de la revista TIME se suma a su reciente coronación por parte de Spotify, la plataforma de música en streaming más importante del mundo, así como a sus recientes 7 nominaciones a los premios Grammy. Un año redondo para la artista, en el que ha puesto el broche de oro con el anuncio de su primera gira mundial.

Con ‘Sour World Tour’, Olivia Rodrigo se embarcará en su primera gira como artista en solitario, tras haberse convertido en una de las artistas más escuchadas en el mundo, en tan solo 11 meses desde que lanzó su single debut ‘Drivers License’.

.@oliviarodrigo’s debut album offered something we needed after more than a year of unending distress: an outlet for anger and permission to cry.

Introducing TIME’s 2021 Entertainer of the Year #TIMEPOY https://t.co/1t4LIwwB3v pic.twitter.com/8suRnluxCT

— TIME (@TIME) December 12, 2021