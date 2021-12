No ha pasado ni un año desde que Olivia Rodrigo revolucionó el panorama musical a nivel global con su ‘Drivers License’. La joven estadounidense se abría paso en la música de una forma brillante, convirtiéndose en poco tiempo en la nueva princesa del pop internacional.

El 2021 no ha dejado de darle alegrías. Tras haberse posicionado como una de las artistas más prometedoras de los últimos tiempos, con su álbum debut ‘Sour’ convertido en el disco más vendido del año y su primer single, como la canción más escuchada de los últimos 12 meses, a falta de menos de un mes para que se termine el año, a Olivia todavía le quedaba otra gran noticia que compartir con sus fans.

A través de sus redes sociales, la artista ha anunciado las fechas de su esperada gira mundial ‘Sour World Tour’. Se trata de su primera gira y por desgracia para sus fans españoles, de momento no pisará nuestro país para dar ningún concierto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo)

Como era de esperar, esta noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los fans españoles de Olivia Rodrigo. Es más, se han organizado a través de las redes sociales para crear un hashtag con el que llamar la atención de la artista, para que así añada una fecha de un concierto en España.

No obstante todo apunta a que, al ser la primera gira de la artista de tan solo 18 años, las fechas están cerradas y no se añadirán más países, puesto que será la primera vez que Olivia se embarque en un tour de ese nivel. Y es que cabe recordar, que hace menos de un año la joven estadounidense era desconocida para la mayoría de personas no forofas del mundo Disney.

Por otra parte, la gira de Olivia Rodrigo comenzará el 2 de abril en San Francisco, Estados Unidos, y terminará tres meses después, concretamente el 7 de julio en Londres. Una gira en la que se espera un sold out en la mayoría de recintos, debido al fenómeno fan que acompaña a la artista desde hace casi un año.