El pasado 7 de septiembre, Jorge Javier Vázquez acudió a declarar a los Juzgados de lo Social de Madrid, como testigo en el juicio de Antonio David Flores contra la productora de ‘Sálvame’. El ex marido de Rocío Carrasco acusa a la productora de despido improcedente tras la emisión del documental de su ex mujer.

En julio, Carlota Corredera, Gema López o David Valldeperas ya acudieron a declarar. Ahora ha sido Jorge Javier Vázquez junto a Miguel Rodríguez, uno de los directores de ‘Sálvame’, los que acudieron al juzgado a declarar.

Hace poco más de un mes, Carlota Corredera explicó lo siguiente: “Antonio David Flores nos ha demandado. A Mediaset y a La Fábrica de la Tele. Lo sabemos desde hace tres semanas, pero lo llevábamos en secreto. La pregunta es, ¿por qué nos ha demandado a nosotros y no la propia Rocío Carrasco? Estamos deseando colaborar con la justicia. Ojalá la vista fuera mañana mismo”.

Tras la salida del juzgado, Jorge Javier Vázquez se limitó a decir que: “Todo ha ido muy bien”. Mientras que Antonio David Flores también expresó que estaba conforme: “Ha salido todo bastante bien como esperábamos y simplemente me reitero en lo mismo, los juicios se vienen a celebrar aquí, no en los platós de televisión, no con juicios paralelos, no con opiniones de periodistas, presentadores como si fuesen jueces o fiscales y se implanta justicia aquí arriba. Solamente eso, vengo a que se me repare el daño que se me ha hecho, que no se le olvide a nadie y acatar la sentencia que sus señorías dispongan”, dijo a los medios presentes.

El miércoles, la revista ‘Lecturas’ publicó una entrevista del presentador en la que señaló que “no me gustaría tener que entrevistar a Antonio David. No me gustaría entrevistarlo porque creo que estaría haciendo algo que no es correcto».

Y añade: «¿Vamos a dar voz ahora a Antonio David para decir que eso es mentira? Ha tenido veinte años para demostrarnos todo eso y no lo ha hecho, ha tenido que venir su exmujer para desmontarlo con papeles. Hemos tenido a Rocío Carrasco enseñando todo tipo de pruebas contando su historia. Y hay cosas que ya no admiten ningún tipo de debate», sentencia el presentador de ‘Sálvame’.