Jorge Javier Vázquez, protagonista por un imprevisto en ‘Sálvame’

Jorge Javier Vázquez ha dejado a toda su audiencia y compañeros sin aliento, después de protagonizar un bajón de azúcar en pleno directo. En los últimos meses, ‘Sálvame’ vive una época nefasta en cuanto a accidentes se refiere, desde que Belén Esteban protagonizaba el pasado mes de abril una caída que propiciaba una grave rotura de tibia y peroné.

Tras ella, como si de una maldición se tratara, otros colaboradores del programa como Lydia Lozano, Chelo García Cortés y Miguel Frigenti, también han sufrido alguna inesperada lesión. En el caso de las colaboradoras, ambas sufrieron una fractura del radio, mientras que su compañero se ha visto obligado a pasar unos días ingresado en el hospital a causa de unas fuertes dolencias.

Miguel Frigenti ha comunicado a sus seguidores en las redes sociales que ya sabe cuándo recibirá el alta 👏 https://t.co/IuhPtOvXHR — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 6, 2022

A pesar de que la estación del verano, y por ello, las altas temperaturas aún no han llegado, la capital está sufriendo unas olas de calor que alcanzan los 38 grados. A causa de estas, el presentador ha comenzado a encontrarse mal, y a pesar de que se ha quedado en un susto, ha tenido que ir a reponer fuerzas. “Me ha dado un bajón de azúcar y me he tenido que comer un poquito de chocolate” aseguraba Jorge Javier Vázquez a David Valldeperas. Tras haber recargado energías, el presentador continuó con el desarrollo del programa como si nada hubiera pasado.

Este drástico cambio de temperaturas que hemos sufrido en las últimas semanas, sumado al frenético ritmo de trabajo que ostenta el presentador de ‘Sálvame’, le han jugado una mala pasada en directo. Sin embargo, a pesar del susto, ha querido tomárselo con sentido del humor, y sin ánimo de preocupar a nadie, ha querido restarle hierro al asunto argumentando que es algo que le puede pasar a cualquiera.

Asimismo, también confesó encontrarse orgulloso del cambio físico que había dado en los últimos años: “Llevo haciendo la dieta de Pronokal muchos años, aunque para mí no es una dieta es un estilo de vida saludable y no me cuesta nada seguir con lo que me dicen. Sus productos me solucionan mucho”.