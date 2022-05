Jorge Javier Vázquez, contundente con Lydia Lozano: «Hay que venir lloradita de casa»

No es ningún secreto que, el pasado miércoles, Lydia Lozano vivió una de las tardes más complicadas en ‘Sálvame’. Todo comenzó nada más iniciar el programa. Jorge Javier Vázquez no tardó en advertir a la audiencia que estaba sucediendo algo realmente impactante en las inmediaciones del plató.

“Lydia Lozano está metida en un coche con David Valldeperas, el director del programa, llorando desconsoladamente”, comenzó diciendo el presentador de televisión. Acto seguido, y frente al plató de ‘Sálvame Fashion Week’, tanto él como el resto de colaboradores quisieron dar más detalles sobre por qué la periodista tenía un enorme disgusto.

“No le hicieron ni la más puñetera gracia los comentarios de Kiko Hernández y yo vertimos ayer hacia su persona, no le han hecho ninguna gracia”, reconoció Jorge Javier Vázquez a la audiencia de ‘Sálvame’. “Ahora mismo está llorando en un coche y no sabe si va a participar en la ‘Sálvame Fashion Week’”, añadió.

Lydia Lozano estalla contra Sálvame, Kiko Hernández y Jorge Javier y no quiere desfilar en la Sálvame Fashion Week 😳🥺💔#YoVeoSálvame pic.twitter.com/xTWnakCa6C — Diego 🧸 (@diegobferrandez) May 25, 2022

Antes de que Lydia Lozano pisase el plató de ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez no dudó en mostrarse de lo más contundente con ella: “Lo tiene complicado porque, si viene, viene a llorar y dice que no quiere, que no quiere y, al final, se queda. Es para decirle entonces: ‘Tía, ¿de qué vas?’ Si vienes, no vengas a montar el numero porque ahora ya tiene a todo el mundo pendiente”. Es entonces cuando fue más allá: “Hay que venir lloradita de casa”.

Tras realizar una breve búsqueda, Jorge Javier Vázquez terminó encontrando a la periodista, quien estaba con gafas de sol y los rulos puestos. Además, estaba llorando de manera desconsolada: “Me duele tanto que te metas conmigo”, reconoció al presentador. A pesar de todo, él intentó por todos los medios que su compañera sonriera.

Al ver que no lo estaba logrando, el presentador de Telecinco quiso hacerle una pregunta: “¿Qué podemos hacer para resarcir todo esto?”. La colaboradora fue sincera: “Lo único que quiero es que me dejéis ir a casa”. Una situación de lo más tensa que terminó con WRS, representante de Rumanía en ‘Eurovisión 2022’, abrazando a Lydia Lozano al verla entre lágrimas. ¡Fue uno de los momentos más sonados de la tarde!